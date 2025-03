Fehérváry získal 20. bod, Slafkovský nebodoval pri triumfe

NHL - sumáre



Montreal Canadiens - Ottawa Senators 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)



Góly: 3. Dvorak (Gallagher, Savard), 44. Hutson (Evans), 51. Anderson (Carrier, Dvorak), 56. Suzuki (Gallagher, Newhook), 59. Anderson (Dvorak, Evans), 60. Gallagher (Dvorak) - 17. Batherson (Cozens), 33. Amadio (Hamonic, Giroux), 47. Hamonic (Perron, Kleven). Brankári: Montembeault - Ullmark, strely na bránku: 33:25.







New York Rangers - Calgary Flames 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)



Góly: 2. Panarin (Vaakanainen, Cuylle) - 11. Kadri (Weegar, Zary), 19. Coronato (Kadri, Weegar). Brankári: Šesťorkin - Vladař, strely na bránku: 13:35.







Pittsburgh Penguins - New York Islanders 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)



Góly: 5. Koppanen (Koljačonok, Letang), 20. Crosby (Timmins, Graves) - 41. Palmieri, 46. Dobson (Horvat, Palmieri), 54. Engvall (Dobson, Fasching), 59. Holmström (Palmieri). Brankári: Jarry - Sorokin, strely na bránku: 22:38.







Washington Capitals - Detroit Red Wings 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)



Góly: 7. Strome (Carlson, Sandin), 49. Dubois (Protas, Chychrun), 55. Wilson (Protas, FEHÉRVÁRY), 56. McMichael (Ovečkin, Strome) - 13. Larkin (Chiarot). Brankári: Thompson - Mrázek, strely na bránku: 26:24.







Dallas Stars - Anaheim Ducks 4:3 pp (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)



Góly: 12. Johnston (Harley, Hintz), 25. Granlund (Duchene, Marchment), 45. Harley (Benn, Bourque), 63. Granlund (Harley, Hintz) - 23. Nesterenko (Miňtuchov, McTavish), 34. Carlsson (Strome, Terry), 40. Carlsson (tr. strieľ.). Brankári: Oettinger - Dostál, strely na bránku: 31:25.







Nashville Predators - St. Louis Blues 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Góly: 40. Skjei (Stamkos, Forsberg) - 7. Faulk (Holloway, Neighbours), 19. Neighbours (Faulk, Thomas), 39. Kyrou (Holloway, Fowler), 54. Kyrou (Holloway). Brankári: Saros - Hofer, strely na bránku: 23:22.







Chicago Blackhawks - Seattle Kraken 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)



Góly: 4. Bedard (Levsunov, Bertuzzi), 18. Bertuzzi (Vlasic, Reichel) - 18. Larsson (Beniers, Schwartz), 26. Eberle (Stephenson, Oleksiak), 27. McCann (Burakovsky), 33. Beniers (Larsson, Dunn), 36. Wright (Eyssimont, Montour), 47. Wright (Larsson, Burakovsky). Brankári: Knight - Daccord, strely na bránku: 29:30.







Edmonton Oilers - Utah HC 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)



Góly: 13. Nugent-Hopkins, 16. Hyman (Nugent-Hopkins, McDavid), 20. McDavid (Bouchard, Ekholm), 28. Hyman (Ekholm, McDavid), 30. Podkolzin (Nugent-Hopkins), 41. Ekholm (Hyman), 43. Arvidsson - 37. Durzi (Cooley, Carcone). Brankári: Pickard - Vejmelka (21. Stauber), strely na bránku: 42:30.







Vancouver Canucks - Winnipeg Jets 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)



Góly: 5. O´Connor (Hughes, Blueger), 19. Boeser (Hughes, Lekkerimäki), 20. Höglander (Boeser, E. Pettersson), 34. Boeser (M. Pettersson, Höglander), 35. Suter (Sherwood, DeBrusk), 60. Suter - 15. Ehlers (Namestnikov), 28. Iafallo (Tanev, Schenn). Brankári: Lankinen - Hellebuyck, strely na bránku: 22:21.







Slováci v akcii



Martin Fehérváry (Washington) 16:59 0 1 1 +1 1 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:49 0 0 0 -1 5 4



Martin Pospíšil (Calgary) 15:15 0 0 0 0 0 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 19. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Detroitom 4:1 v nočnom zápase NHL. Z triumfu svojho tímu sa tešil aj Juraj Slafkovský z Montrealu, ktorý nebodoval pri triumfe nad Ottawou 6:3. S piatimi strelami bol najaktívnejší hráč Canadiens. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani útočník Calgary Martin Pospíšil, ktorého tím zvíťazil na ľade New Yorku Rangers 2:1.Fehérváry si pripísal sekundárnu asistenciu pri góle Toma Wilsona, ktorý v 55. minúte upravil na priebežných 3:1. Po 68 odohratých zápasoch má bilanciu 4 góly a 16 asistencií a prvýkrát v kariére sa dostal na métu 20 bodov v sezóne. Fehérváry je prvý slovenský obranca, ktorý získal 20 bodov od sezóny 2017/2018, keď sa to podarilo Zdenovi Chárovi. Capitals zvíťazili v siedmom zápase z uplynulých ôsmich a s 98 bodmi sú suverénny líder Východnej konferencie.uviedol Wilson, ktorý prežíva najlepšiu sezónu kariéry. Gólom proti Detroitu sa prvýkrát dostal na métu 30 presných zásahov a maximom je pre neho aj 57 kanadských bodov. "dodal Wilson podľa nhl.com. Red Wings držali nerozhodný stav 1:1 do polovice tretej tretiny, no napokon prehrali ôsmy zápas z predošlých desiatich.poznamenal obranca "červených krídel" Ben Chiarot.Hokejisti Ottawy dokázali na ľade Montrealu eliminovať prvý útok domácich so Slafkovským, Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, no Canadiens potiahla za triumfom 6:3 tretia formácia. Josh Anderson strelil dva góly, Christian Dvorak nazbieral štyri kanadské body (1+3) a Brendan Gallagher tri (1+2). Slafkovský bol s piatimi strelami najaktívnejší zo svojho tímu. Do štatistík mu pribudli aj štyri trestné minúty a jeden mínusový bod. Na ľade strávil 19:49 min. Canadiens ukončili šesťzápasovú víťaznú sériu Ottawy a posunuli sa na pozíciu druhej voľnej karty do play off vo Východnej konferencii. Preskočili New York Rangers, ktorí odohrali o dva zápasy viac. Canadiens prehrávali po 2. tretine 1:2, no tretia bola v ich réžii.poznamenal kapitán Montrealu Nick Suzuki pre nhl.com."Jazdci" viedli na domácom ľade proti Calgary od 2. minúty 1:0, no viac gólov už český brankár Dan Vladař neinkasoval. Flames ešte do prvej prestávky otočili na 1:2 a viac presných zásahov už diváci nevideli. Hostia prestrieľali Rangers 35:13 a dosiahli prvé víťazstvo po troch prehrách. Martin Pospíšil nastúpil na krídle prvej formácie a počas 15:15 min sa prezentoval 8 bodyčekmi - najviac zo všetkých hráčov v zápase. Flames si triumfom udržali dvojbodový odstup na pozíciu druhej voľnej karty v Západnej konferencii.povedal útočník Calgary Nazem Kadri pre nhl.com. Aktéri zápasu si minútou ticha uctili pamiatku bývalého hráča Rangers Tomáša Kloučeka, ktorý nedávno tragicky zahynul na lyžovačke v Česku.Druhú voľnú kartu na západe aktuálne držia hráči Vancouveru, ktorí doma zdolali najlepší tím Západnej konferencie Winnipeg 6:2. Zápas príliš nevyšiel brankárovi hostí Connorovi Hellebuyckovi, ktorý je najvážnejší kandidát na Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára. Proti Canucks mal 76,19-percentnú úspešnosť zákrokov, keď inkasoval päť gólov z 21 striel. Tromi kanadskými bodmi sa na víťazstve domácich podieľal útočník Brock Boeser (1+2). Boli to pre neho prvé body po piatich zápasoch.poznamenal Boeser. Jets sa mohli stať prvým tímom v prebiehajúcej sezóne, ktorý dosiahol sto bodov, no nestalo sa tak.poznamenal tréner Winnipegu Scott Arniel.Najvážnejším konkurentom Vancouveri v súboji o druhú voľnú kartu na západe sú hráči St. Louis. Tí majú na konte takisto 75 bodov, no odohrali o zápas viac. Na ľade Nashvillu triumfovali 4:1 a dosiahli tretie víťazstvo po sebe. Tromi asistenciami sa na výsledku podieľal útočník Dylan Holloway.O druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii súperia aj hráči New Yorku Islanders. Tí posilnili svoju šancu na play off triumfom na ľade Pittsburghu 4:2. Ukončili tým štvorzápasovú víťaznú sériu domácich. "Tučniaci" viedli po dvoch tretinách 2:0, no "ostrovania" v tretej tretine prestrieľali súpera 13:4 (celkovo 38:22) a štyrmi gólmi otočili skóre. Nadviazali tím na víťazstvo nad Floridou 4:2. Gólom a dvoma asistenciami sa na obrate hostí podieľal skúsený útočník Kyle Palmieri.konštatoval Palmieri.Náskok 2:0 stratili aj hráči Chicaga, ktorí prehrali v piatom zápase v sérii. Na domácom ľade podľahli Seattlu 2:6. Hostia zvíťazili v treťom zápase z predošlých štyroch.Obranca Thomas Harley prispel gólom a dvoma asistenciami k triumfu Dallasu nad Anaheimom 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 63. minúte útočník Mikael Granlund, pre ktorého to bol druhý presný zásah v zápase.Z tretieho víťazstva po sebe sa tešili aj hráči Edmontonu, ktorí si na domácom ľade poradili s Utahom 7:1. Po tri kanadské body si pripísali štyria hráči "olejárov." Útočník Leon Draisaitl strávil na ľade vyše 22 minút, prezentoval sa šiestimi strelami, no nezískal ani jeden kanadský bod, čo sa mu stalo prvýkrát po 18 zápasoch.povedal tréner Edmontonu Kris Knoblauch. Pre Utah to bola najvyššia prehra v sezóne.poznamenal tréner Utahu Andre Tourigny.