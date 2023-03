Fehérváry zmiernil prehru Washingtonu, Tippett si pripísal prvý hetrik

NHL - výsledky:



Philadelphia - Buffalo 5:2, Toronto - Carolina 5:2, Washington - St. Louis 2:5 /za domácich Fehérváry 1+0/, Anaheim - Columbus 7:4

New York 18. marca (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry zaznamenal svoj šiesty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, jeho Washington však prehral doma so St. Louis 2:5. Philadelphia prerušila šnúru štyroch prehier triumfom nad Buffalom 5:2, prvým hetrikom v profiligovej kariére k tomu výrazne prispel Owen Tippett.Washington stratil dôležité body v boji o voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii, za konkurentmi Pittsburghom a New Yorkom Islanders zaostáva naďalej o päť bodov. Bluesmani viedli na ľade Capitals po dvoch tretinách už 4:0 aj vďaka dvom presným zásahom Sammyho Blaisa. Fehérváry v tretej časti znížil na 1:4, keď si nakorčuľoval pred bránku a po presnom pase od kolegu z obrannej dvojice Alexandra Alexejeva skóroval do odkrytej bránky. Bol to jeho 14. bod (6+8) v 55 dueloch tohto ročníka. V zápase odohral 19:53 min, okrem gólu mal plusový bod, tri strely a rozdal až sedem "hitov", čim potvrdil líderskú pozíciu v tomto ukazovateli vo svojom klube. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. V tíme St. Louis má za sebou sezónny debut s 33 zákrokmi Joel Hofer, ktorý v bránke nahradil suspendovaného Jordana Binningtona.Dvadsaťštyriročný Tippett sa v drese Philadelphie zaskvel v stretnutí s Buffalom (5:2) hetrikom, keď dal po jednom góle v každej tretine. Hostia skorigovali skóre až v záverečnej perióde, v oboch prípadoch sa o to postaral Victor Olofsson. Zach Aston-Reese sa strelecky presadil dvakrát a jeho Toronto zdolalo doma Carolinu 5:2. Anaheim si v súboji dvoch tímov bez šance na postup do vyraďovačky poradil s Columbusom 7:4. Hostia dokázali štyrikrát zmazať jednogólové manko, ale na zásah Maxa Jonesa v 58. minúte už nezareagovali a ešte dvakrát inkasovali do prázdnej bránky. Scott Harrington strelil za domácich dva góly.