Fehérváryho asistencia nepomohla Washingtonu, Slafkovský s mínuskami

NHL - výsledky:



Detroit - Dallas 4:5, Montreal - Ottawa 1:4, Philadelphia - Tampa Bay 3:6, New York Islanders - Vegas 2:3, Minnesota - Washington 5:3, Calgary - St. Louis 3:4 Edmonton - Columbus 4:1, Anaheim - Buffalo 4:2, San Jose - New York Rangers 2:2 v 3. tretine

New York 24. januára (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers dosiahli už 14. víťazstvo za sebou, keď zdolali Columbus Blue Jackets 4:1. V nočných zápasoch NHL nastúpili dvaja Slováci, z ktorých bodoval iba obranca Martin Fehérváry, no jeho ôsma asistencia v sezóne nepomohla Washingtonu, ktorý prehral na ľade Minnesoty 3:5. Útočník Juraj Slafkovský mal dva mínusové body, jeho Montreal podľahol doma Ottawe 1:4.Edmonton neprehral od 20. decembra, keď podľahol domácim NY Islanders 1:3. Proti Columbusu naplno zabodoval po viac než dvoch rokoch, podľahol mu v troch predošlých zápasoch. Blue Jackets prehrali v siedmom z uplynulých deviatich duelov a naďalej sú na poslednom 16. mieste v tabuľke Východnej konferencie.Hráči Minnesoty triumfovali v treťom stretnutí v rade, pričom za triumfom nad Washingtonom vykročili vydareným úvodom zápasu. Už od 5. minúty viedli 2:0, keď sa presadili Brock Faber a Marcus Foligno. Fehérváry dosiahol 10. bod (ôsmu asistenciu) v sezóne v polovici duelu, keď v strednom pásme prihral Anthonymu Manthovi, ktorý po následnej spolupráci s Jevgenijom Kuznecovom znížil na priebežných 3:1. Slovenský obranca odohral v prvej obrannej dvojici Capitals 20:07 minút a okrem asistencie si pripísal aj dva mínusové body, jednu strelu na bránku a dva hity. Bodoval v treťom z uplynulých štyroch zápasov.Juraj Slafkovský nastúpil, rovnako ako v predchádzajúcich zápasoch, na krídle prvej formácie Montrealu a na ľade strávil 17:54 minúty. Počas zápasu ho tréner Martin St. Louis preradil do tretieho útoku. Canadiens prehrali v treťom stretnutí za sebou, Ottawe podľahli druhýkrát v priebehu piatich dní (predtým vonku 2:6).Útočník Nikita Kučerov sa tromi gólmi a asistenciou podieľal na víťazstve Tampy Bay na ľade Philadelphie 6:3. Ako prvý hráč v prebiehajúcej sezóne sa dostal na métu 80 bodov (31+49) a vrátil sa na priebežné prvé miesto kanadského bodovania súťaže pred Nathana MacKinnona (77). Tampe chýbal slovenský obranca Erik Černák, ktorý pre zranenie vynechal piaty zápas v rade. Domácej Philadelphii chýbal brankár Carter Hart, ktorý požiadal vedenie klubu o voľno z osobných dôvodov.Hráči New Yorku Islanders prvýkrát prehrali pod vedením nového trénera Patricka Roya, keď na domácom ľade nestačili na obhajcu Stanleyho pohára Vegas Golden Knights. Gól, ktorý sa ukázal ako víťazný, strelil menovec domáceho trénera Nicolas Roy.Martin Pospíšil pre zranenie nenastúpil v drese Calgary a na súpiske "plameňov" nefiguroval ani jeho krajan Adam Ružička. Flames podľahli na domácom ľade St. Louis 3:4, keď víťazný gól hostí strelil 48 sekúnd pred koncom tretej tretiny Brandon Saad.