Fehérváryho asistencia nestačila Washingtonu, Nemec s dvoma pluskami

NHL - výsledky:



Washington - New Jersey 3:6 /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1/, Anaheim - Toronto 1:2 pp

New York 4. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Fehérváry zaznamenal v noci na štvrtok v zámorskej NHL asistenciu, no jeho Washington prehral s New Jersey 3:6. V drese hostí nastúpil jeho krajan Šimon Nemec, ktorý si pripísal dva plusové body. V druhom zápase Toronto triumfovalo na ľade Anaheimu 2:1 po predĺžení. Víťazný gól Maple Leafs strelil Auston Matthews, bol to jeho 30. gól v sezóne a vedie tabuľku strelcov celej súťaže.Devils viedli v stretnutí 2:0 aj 3:1, ale Washington dokázal v druhej tretine dvojgólový náskok zmazať. V 32. minúte Fehérváry našiel na útočnej modrej čiare Alexandra Ovečkina, ktorý prihral Jevgenijovi Kuznecovovi a center prvej formácie prekonal strelou pomedzi betóny Nica Dawsa. Slovenský bek bodoval v druhom zápase za sebou, keď v predchádzajúcom stretnutí svojho tímu skóroval proti Pittsburghu. Odohral 30 zápasov a získal 7 bodov (2+5). Opäť nastúpil v prvej obrannej dvojici Capitals s Johnom Carlsonom, strávil na ľade 20:21 minúty a bol tretí najvyťažovanejší hráč mužstva. Okrem asistencie zaznamenal aj jednu strelu, dva hity a dve "mínusky".Washington v 39. minúte vyrovnal vďaka Carlsonovi, no Devils 16 sekúnd pre prestávkou poslal znova do vedenia Michael McLeod. V tretej časti si hostia už náskok postrážili a ešte ho navýšili vďaka druhému gólu v stretnutí od Dawsona Mercera. Výsledok upravil v závere ešte McLeod, ktorý dosiahol rovnako druhý presný zásah v zápase. Troma bodmi sa blysol kapitán Nico Hischier (2+1), Jack Hughes si v 31. stretnutí pripísal 30. asistenciu v sezóne a prekonal klubový rekord Zacha Pariseho. Americký útočník potreboval v ročníka 2008/2009 na túto métu 33 zápasov. Nemec nastúpil v prvej obrannej dvojici Devils s Jonasom Siegenthalerom, počas 20:23 minút vyslal jednu strelu na súperovu bránku.V druhom nočnom zápase padol prvý gól až v 32. minúte. Frank Vatrano sa presadil vo vlastnom oslabení a poslal Ducks do vedenia. Toronto v tretej časti vyrovnalo vďaka presilovkovému zásahu kapitána Johna Tavaresa a v predĺžení rozhodol Matthews. Dvadsaťšesťročný center dosiahol v každej zo svojich prvých ôsmich sezón v profilige minimálne 30 gólov. Český brankár Lukáš Dostál v drese Anaheimu zneškodnil 55 striel súpera a vytvoril nový klubový rekord "káčerov".