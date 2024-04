Fehérváryho gól nepomohol Washingtonu, na ľade Rangers prehral 1:4

Play off NHL - 1. kolo:

štvrťfinále Východnej konfeencie - 1. zápasy:



Florida - Tampa Bay 3:2

/stav série: 1:0/



New York Rangers - Washington 4:1 /M. FEHÉRVÁRY za hostí 1+0/

/stav série: 1:0/



štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Winnipeg - Colorado 7:6

/stav série: 1:0/



Vancouver - Nashville 4:2

/stav série: 1:0/



New York 22. apríla (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali na ľade New Yorku Rangers 1:4 v úvodnom zápase 1. kola play off NHL. Ich jediný gól strelil slovenský obranca Martin Fehérváry, keď v 28. minúte znížil na priebežných 1:3. Nevydarený vstup do vyraďovacích bojov má za sebou aj Tampa Bay, ktorá v zostave s Erikom Černákom podľahla domácej Floride 2:3.Rangers spravili významný krok k víťaznému vstupu do série v úvode druhej tretiny, keď od 25. do 27. minúty strelili tri góly v priebehu 125 sekúnd. Fehérváry si krátko na to nakorčuľoval do predbránkového priestoru, v ktorom stečoval strieľanú prihrávku Wilsona a dosiahol svoj prvý gól v kariére vo vyraďovacích bojoch. Do zápasu nastúpil v prvej obrannej dvojici, na ľade strávil celkovo 23:40 minúty a bol tretí najvyťažovanejší hráč tímu i duelu. Okrem presného zásahu si pripísal aj tri strely, jeden hit a tri zblokované strely.Domáci "panteri" rozhodli vo floridskom derby o svojom triumfe nad Tampou Bay dvoma gólmi v tretej časti hry. Po dvoch tretinách bol stav nerozhodný 1:1, v 58. sekunde tretej časti si však Carter Verhaeghe v presilovke parádne nakorčuľoval pred bránku a skóroval po precíznej prihrávke kapitána Aleksandra Barkova na 2:1. Tretí gól pridal vlaňajší finalista play off v závere do prázdnej bránky zásluhou Matthewa Tkachuka. Tampa už dokázala iba skorigovať desať sekúnd pred sirénou pri hre šiestich proti štyrom po zásahu Stevena Stamkosa. Po dva body si v stretnutí pripísali Tkachuk (1+1), Stamkos (1+1) i Barkov (0+2). Černák nastúpil v druhej obrannej dvojici, odohral 18:40 minúty a prezentoval sa aj štyrmi hitmi a štyrmi zblokovanými strelami. Slovenský bek zaznamenal aj plusový bod, keď bol na ľade pri góle Brandona Hagela, ktorý v 17. minúte vyrovnal na priebežných 1:1.Hokejisti Colorada mali dvakrát toľko striel ako domáci Winnipeg (46:23), no napokon mu v úvodnom štvrťfinále Západnej konferencie podľahli 6:7. Zápas príliš nevyšiel brankárom, najmä coloradskému Alexandarovi Georgijevovi, ktorý mal iba 69,60-percentnú úspešnosť zákrokov. Tromi kanadskými bodmi sa na víťazstve Jets podieľali útočníci Kyle Connor (2+1) a Mark Scheifele (1+2), rovnako trojbodový bol aj obranca hostí Cale Makar (1+2).