Fehérváryho gólová hlavička pobavila fanúšikov: Bravo, Marty

New York 6. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry z Washingtonu Capitals dosiahol v nočnom zápase NHL jeden z najkurióznejších gólov kariéry. Brankára Columbusu Elvisa Merzlikinša prekonal po tom, čo prilbou zmenil smer už predtým stečovanej strely. Tretím gólom v sezóne pobavil fanúšikov Capitals, ktorí ocenili jeho futbalové kvality.



Fehérváry kurióznym gólom v 38. minúte upravil na 2:3 pre Washington. Jeho gól sa napokon ukázal ako víťazný, keďže v ďalšom priebehu skórovali už len hráči Capitals. Slovenský obranca v závere druhej tretiny clonil vo výhľade brankárovi Columbusu otočený smerom k hre. Útočník Dylan Strome vyslal strieľanú prihrávku, ktorú ešte tečoval Liam Foudy, od ktorého puk zamieril k Fehéváryho hlave a odtiaľ oblúkom zapadol za Merzlikinša.



Capitals si siedmym víťazstvom po sebe na klziskách súperov vytvorili vlastný klubový rekord. Fehérváryho gól prispel k presvedčivému víťazstvu a predĺženiu úspešnej série, takže fanúšikovia Capitals sa k nemu vyjadrili vo veselom duchu: "Je lepší než Ibrahimovič," napísal jeden z nich s odkazom na švédskeho futbalistu.



"Gól hlavou, menší trest a hit. To je nová definícia hetriku," napísal ďalší. Viacerí v komentároch pridali odkaz na gólové hlavičky Cristiana Ronalda. K jednej z nich pribudol komentár: "Nie je umenie hlavičkovať vo futbale, ale skúste to v hokeji. Bravo, Marty." Niektorí pripomenuli, že ide o najkurióznejší gól hráča Washingtonu od februára 2012, keď Mathieu Perreault skóroval jazykom. Puk sa mu vtedy odrazil od úst a hráč neskôr uviedol, že sa ho dotkol jazykom.