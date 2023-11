Fehérváryho teší stúpajúca forma Capitals: Neustále sa zlepšujeme

Washington 9. novembra (TASR) - Slovenského hokejistu Martina Fehérváryho teší zlepšená forma Washingtonu v zámorskej NHL. Capitals síce prehrali v noci na štvrtok s Floridou 3:4 po predĺžení, ale získali cenný bod a z uplynulých šiestich stretnutí vybojovali osem z možných dvanástich bodov. Po zlom štarte do sezóny sa herne pozdvihli a už iba dva body ich delia od postupových priečok vo Východnej konferencii.



Fehérváry sa v jedenástom zápase sezóny dočkal svojho prvého kanadského bodu, keď si pripísal proti Floride asistenciu. V druhej tretine vybojoval vo vlastnom obrannom pásme puk a rozbehol akciu, ktorá vyvrcholila gólom Connora McMichaela v oslabení. Slovenský obranca počas 20:12 minút na ľade si pripísal aj dva strelecké pokusy, tri bodyčeky a jeden plusový bod. "Myslím si, že sme počas celého zápasu odvádzali skutočne dobrú prácu. Súper sa snažil často strieľať, posielal všetko na našu bránku. My sme sa usilovali ho vytláčať z predbránkového priestoru a získavať puky. Myslím si, že sa nám to darilo. Jeden zlý odraz nás však stál lepší výsledok," hodnotil zápas Fehérváry.



Panthers sa vyznačujú fyzickým štýlom hry. Hrajú jednoducho a priamočiaro, snažia sa o častú streľbu, dobré clonenie pred súperovým brankárom, kde hľadajú prípadné dorážky. Obrancovia si musia pritom dávať pozor, aby pokryli hviezdy Aleksandra Barkova, Matta Tkachuka či Sama Reinharta, ktorý v noci rozhodol o víťazstve minulosezónneho finalistu po rýchlom výpade v predĺžení. "Je to s nimi fyzicky veľmi náročné. Florida má množstvo šikovných hráčov, ktorí sa vedia presadiť pred bránkou. Majú hokejistov, ktorí patria medzi ligovú elitu, vedia z ničoho urobiť gólovú akciu. Keď toľko strieľajú na bránku, môže sa to kamkoľvek odraziť. To sa stalo aj pri ich vyrovnávajúcom góle na 3:3," povedal Fehérváry vo videu The Hockey News.



Dvadsaťštyriročného obrancu teší, že tím z hlavného mesta postupne nachádza svoju hernú tvár a posúva sa v tabuľke vyššie: "Nemali sme vydarený štart, ale dostali sme sa cez to a snažili sme sa sústrediť na detaily. Myslím si, že sa každým zápasom zlepšujeme."