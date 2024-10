Feldhoff a Ural pravdepodobne dočasne povedú VfL Bochum

Bochum 21. októbra (TASR) - Markus Feldhoff a Murat Ural sa pravdepodobne stanú dočasnými trénermi futbalistov VfL Bochum. Bundesligista dosiaľ nevydal oficiálne vyhlásenie, ale podľa agentúry DPA by dvojica asistentov mala prevziať funkciu po Petrovi Zeidlerovi. V klube pôsobí i slovenský stredopoliar Matúš Bero.



Obaja členovia realizačného tímu budú mať za úlohu viesť mužstvo v najbližších týždňoch a poskytnúť tak klubu čas na nájdenie trvalého riešenia. Do novembrovej reprezentačnej prestávky ich ešte čakajú konfrontácie s vedúcim Bayernom Mníchov, Eintrachtom Frankfurt a majstrovským Bayerom Leverkusen.



Ďalší kandidáti na post dočasného trénera by mali byť tréner tímu do 17 rokov David Siebers alebo kouč mužstva do 23 rokov Heiko Butscher, ktorý zachránil tím pred zostupom v minulej sezóne. Trvalým riešením by mohol byť príchod Andreho Breitenreitera, Nemec naposledy viedol anglický Huddersfield.



Šesťdesiatdvaročný Zeidler prevzal klub v lete, ale v ôsmich zápasoch nedokázal nepriviesť svojich zverencov k triumfu. "Nie sme presvedčení, že mužstvo môže v súčasnom zložení dosiahnuť cieľ a udržať sa v lige. Napriek veľkej snahe sa nám nepodarilo dosiahnuť výrazné zlepšenie aktuálnej situácie," citovala z vyjadrenia klubu agentúra DPA.