Felipe vysvetlil pokus o radosť s protihráčom: Bol som v eufórii

Rím 17. októbra (TASR) - V sobotnom programe najvyššej talianskej futbalovej súťaže na seba upútal pozornosť hráč Lazia Rím Luiz Felipe. Ten sa chcel podeliť o radosť z víťazstva nad Interom Miláno 3:1 s Joaqínom Correom, ktorý je v Interi na hosťovaní práve z Lazia, no dostal červenú kartu. Po 8. kole Serie A sú naďalej bez prehry hráči AC Miláno, keď na domácom trávniku otočili skóre s Hellas Verona a napokon vyhrali 3:2.Hráči Verony mali zápas nádejne rozbehnutý. Neistý výkon domácich v prvom polčase naznačilo už zaváhanie defenzívy v 7. minúte, keď Gianluca Caprari využil prihrávku Miguela Velosa, ktorý unikol nedôrazným obrancom, a prestrelil brankára Cipriana Tatarusanua. VAR v 24. minúte potvrdil faul Romagnoliho na Kaliniča a Antonín Barák z pokutového kopu zvýšil na 2:0. Vyzeralo to, že Verona predĺži sériu bez prehry pod vedením Igora Tudora na päť zápasov, ale stal sa opak.povedal tréner Verony, ktorý v septembri nahradil Eusebia Di Francesca. Po dvoch víťazstvách a dvoch remízach utrpel na striedačke Hellas prvú prehru.Jeho zverenci inkasovali od favorizovaného AC v druhom polčase tromi odlišnými spôsobmi - z hry, z penalty a po vlastnom góle. Najskôr Olivier Giroud hlavičkou v 59. minúte znížil na 1:2, o 15 minút z penalty nezaváhal Franck Kessie a krátko na to bolo už 3:2. Na hrot útoku AC prišiel v 77. minúte Zlatan Ibrahimovič, na ktorého krátko na to smeroval center Castilleja a Koray Günter nešťastne odkopol loptu do vlastnej bránky.citoval Tudora web forzaitalianfootball.com. Hráči Milána sa víťazstvom udržali na líderskej pozícii, no z nej ich mohol zosadiť Neapol, ktorý v nedeľu čakal zápas s FC Turín.Zatiaľ čo AC predviedol v druhom polčase obrat a stále neprehralo, jeho mestský rival Inter zažil opačnú situáciu. V šlágri 8. kola viedol na trávniku Lazia Rím v polčase 1:0 po penalte Ivana Perišiča, no v druhom trikrát inkasoval a prehral 1:3. Pre Inter to bola prvá prehra v sezóne. Zápas príliš nevyšiel slovenskému obrancovi Milanovi Škriniarovi. V 81. minúte cez neho vystrelil Ciro Immobile, brankár Samir Handanovič loptu vyrazil pred voľného Felipeho Andersona a ten upravil na 2:1. V nadstavenom čase hlavičkou uzavrel skóre Sergej Milinkovič-Savič, keď vyhral vzdušný súboj so Škriniarom. Zápas, v ktorom rozhodca udelil deväť žltých kariet (3:6), vyvrcholil zvláštnym gestom obrancu Lazia Rím Luiza Felipeho.Ten sa po záverečnom hvizde radoval z víťazstva tak, že vyskočil na protihráča Correu. Ten je v Interi na hosťovaní práve z Lazia. Prekvapený Correa nemal pre také počínanie pochopenie a zareagoval podráždene. Hlavný rozhodca Massimiliano Irrati okamžite udelil Felipemu červenú kartu. Ten sa neskôr za svoje počínanie kajal na sociálnych sieťach:napísal Felipe na instagram a pridal spoločnú fotku s Correom.