Felix bude opäť obliekať dres Chelsea, Gallagher poputuje do Atletica

Londýn 19. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Joao Felix bude opäť obliekať dres FC Chelsea. Dvadsaťštyriročný útočník Atletica Madrid príde do londýnskeho klubu v rámci dohody o prestupe Conora Gallaghera, ktorý poputuje opačným smerom do Španielska. V pondelok o tom informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano.



Atletico malo pôvodne získať Gallaghera "výmenou" za Samua Omorodiona, dohoda však stroskotala a 24-ročný stredopoliar sa vrátil do Londýna. Oba tímy napokon našli riešenie s prestupom Felixa, ktorý strávil na Stamford Bridge jarnú časť sezóny 2022/2023 na hosťovaní. Za "The Blues" vtedy odohral 20 zápasov, v ktorých strelil štyri góly. S Chelsea sa dohodol na šesťročnom kontrakte, dĺžka Gallagherovej zmluvy s Atleticom zatiaľ nie je známa.