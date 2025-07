Felix podpísal dvojročnú zmluvu s Al-Nassr: Chcem šíriť radosť

Rijád 29. júla (TASR) - Portugalský futbalista Joao Felix podpísal dvojročnú zmluvu so saudskoarabským klubom Al-Nassr. Dvadsaťpäťročný útočník sa tak stane spoluhráčom hviezdneho krajana Cristiana Ronalda.



Felix prišiel ako 19-ročný do Atletica Meadrid z Benficy Lisabon a jeho prestup v hodnote 127,7 milióna eur bol jeden z najdrahších transferov v histórii. V La Lige, ktorú s tímom vyhral v roku 2021, sa však nedokázal strelecky výraznejšie presadiť. Po dvoch hosťovaniach sa v auguste 2024 upísal Chelsea, ktorá ho však po polroku poslala hosťovať do milánskeho AC.



„Som tu, aby som šíril radosť. Poďme spolu vyhrať,“ citovala Felixa agentúra AFP. Okrem titulu s Atleticom triumfoval Portugalčan aj v najvyššej domácej súťaži, v Chelsea prispel k titulu v Konferenčnej lige a s reprezentačným tímom dvakrát vyhral Ligu národov.