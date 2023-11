Felix zariadil triumf a postup Barcelony, Xavi: Dôležitý krok

Barcelona 29. novembra (TASR) - Futbalisti Barcelony sa po dvojročnej pauze prebojovali do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Úradujúci šampión La Ligy zvíťazil v utorkovom zápase H-skupiny nad FC Porto 2:1 a predstaví sa v osemfinále. Kľúčovými postavami duelu boli portugalskí legionári, Joao Cancelo vyrovnal a podieľal sa aj víťaznom zásahu Joaa Felixa. Tréner Xavi Hernandez označil tento úspech ako veľmi dôležitý krok pre klub.



Barcelona vstupovala do duelu ako líder "háčka" vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu s portugalským tímom. Mužstvo na spečatenie postupu potrebovalo zvíťaziť aj doma, jeho plány však po polhodine naštrbil stredopoliar hostí Pepe, keď z dorážky prekonal brankára Inakiho Penu. "Dali sme prvý gól a vytvorili sme si ešte jednu alebo dve ďalšie šance. Krátko na to sme inkasovali vyrovnávajúci presný zásah, no dobre sme zareagovali. V druhom polčase sme hrali rovnako ako v prvom, ale prehrali sme niekoľko súbojov a pustili sme súpera s veľkou kvalitou do finálnej fázy. Veľmi sme chceli vyrovnať a cítili sme, že sa nám to môže podariť. Chýbalo málo, aby sme odišli s bodom," uviedol podľa uefa.com kouč hostí Sergio Conceicao.



Domáci vyrovnali po dvoch minútach zásluhou Cancela a po zmene strán ich poslal do vedenia Felix. Katalánsky klub si v ďalšom priebehu už tesný náskok ustrážil a tešil sa z postupu do jarnej časti najprestížnejšej pohárovej súťaže. "Gól bol pre tím dôležitý. Vo futbale sa hráč môže veľmi náhle zmeniť z najlepšieho na najhoršieho, samozrejme, platí to aj opačne. Do každého zápasu idem so snahou vydať zo seba to najlepšie. Ak padne gól, tým lepšie. Ak nie, je pre mňa dôležité pomôcť spoluhráčom," zdôraznil Felix.



Hráčom stretnutia bol však jeho reprezentačný kolega Cancelo: "Zápas sme vnímali, ako by bol pre nás finále a zvíťazili sme. Sme vo vyraďovacej časti, kde si Barcelona zaslúži byť. Ak sa výsledky nevyvíjajú podľa vašich predstáv, sebavedomie môže trochu klesnúť. Máme však v mužstve skúsených hráčov, s veľkou kvalitou. Víťazstvo sme si zaslúžili." Dvojica si vyslúžila pochvalu aj od Xaviho: "Obaja odohrali skvelý zápas, som s nimi veľmi spokojný. Joao ten gól potreboval a bude pre neho dôležitý. Pravdou však je, že keby sme využili naše veľké šance, výsledok mohol byť pre nás ešte presvedčivejší."



Kormidelník Barcelony bol spokojný s výkonom tímu: "Postúpili sme do osemfinále a v mnohých fázach tohto zápasu sme hrali dobre. Sme veľmi šťastní, je to dôležitý krok pre klub. Zdolali sme špičkový klub a myslím si, že sme ukázali správnu mentalitu víťaza. Páči sa mi, ako sme zareagovali, keď sme prehrávali. Rýchlo sme vyrovnali a v druhom polčase sme ukázali, že sme na dobrej úrovni."



K úspechu tímu prispel niekoľkými dôležitými zákrokmi aj brankár Pena. Ten nahradil Marca-Andreho tera Stegena, ktorý nemohol nastúpiť pre bolesti chrbta. "Vedeli sme, že musíme vyhrať, čo by mohlo znamenať veľký zlom v našej sezóne. Po dvoch náročných rokoch, keď sa nám to nepodarilo, je pre nás postup veľký úspech. Myslím si, že sme dominovali v záverečných 15 minútach prvého polčasu a celý druhý. Počuť fanúšikov skandovať moje meno bolo pozoruhodné," povedal Pena, ktorého pochválil aj Xavi: "Bol výnimočný."



V drese Porta hral aj druhý Pepe, ktorého fanúšikovia "Barcy" vypískali pre jeho pôsobenie v Reale Madrid. Vo veku 40 rokov a 275 dní sa stal piatym najstarším hráčom, ktorý nastúpil v Lige majstrov. "Nezačali sme tak dobre, ako by sme chceli, ale dali sme prvý gól. Súper síce rýchlo vyrovnal, ale dobre sme zareagovali. Zaslúžili sme si viac ako prehru, ale chyby sú drahé," priznal skúsený obranca hostí. V hre o postup vďaka víťazstvu 1:0 nad Royalom Antverpy zostáva Šachtar Doneck. Ukrajinský tím má na konte 9 bodov rovnako ako Porto, o dva týždne ho bude musieť v Portugalsku zdolať, aby sa dostal na druhú postupovú pozíciu.