Fellaini ukončil profesionálnu kariéru

Brusel 3. februára (TASR) - Belgický futbalista Marouane Fellaini ukončil profesionálnu hráčsku kariéru. Tridsaťšesťročný stredopoliar naposledy pôsobil v čínskom klube Šan-tung Tchaj-šan, kde odohral štyri sezóny.



"Oznamujem, že po 18 rokoch kariéry končím s profesionálnym futbalom. Bola to neuveriteľná cesta. Som veľmi vďačný, že som mohol robiť tento šport na najvyššej úrovni. Som hrdý na to, čo som dosiahol. Bolo mi cťou hrať za belgickú reprezentáciu na OH 2008, ME 2016 a MS 2014 a 2018," napísal Fellaini na sociálnej sieti.



Niekdajší belgický reprezentant odohral v národnom tíme 87 zápasov. V anglickej Premier League obliekal dres Manchestru United, s ktorým v ročníku 2016/2017 získal titul v Európskej lige. Šesť sezón pôsobil aj v Evertone, pripomenula agentúra DPA.