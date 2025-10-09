Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Feller musí kvôli problémom s chrbtom pauzovať

Rakúšan Manuel Feller. Foto: TASR/AP

Tridsaťdvaročného pretekára ošetrili v pondelok a plánuje v budúcom týždni opäť začať s tréningom na snehu.

Autor TASR
Bergheim 9. októbra (TASR) - Rakúsky lyžiar Manuel Feller musí nútene prerušiť tréningový proces takmer dva týždne pred začiatkom sezóny Svetového pohára. Víťaza malého krištáľového glóbusu v slalome z roku 2024 opäť trápia problémy s chrbtom, informovala agentúra APA.

Tridsaťdvaročného pretekára ošetrili v pondelok a plánuje v budúcom týždni opäť začať s tréningom na snehu. „Je to čisto preventívne opatrenie pred Söldenom,“ povedal športový riaditeľ značky Atomic Christian Höflehner. Feller sa preto v piatok nezúčastní ani na tradičnej módnej prehliadke Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV).
