Feller vedie po 1. kole obrovského slalomu, Andreas Žampa nepostúpil

Schladming 23. januára (TASR) - Rakúsky lyžiar Manuel Feller sa usadil na čele po 1. kole nočného obrovského slalomu Svetového pohára v Schladmingu. Na domácom svahu viedol o jednu desatinu pred Švajčiarom Loicom Meillardom, tretí bol Nór Henrik Kristoffersen s mankom 0,19 sekundy. Suverénny líder seriálu i priebežného poradia disciplíny Marco Odermatt zo Švajčiarska figuroval až na 11. mieste (+0,98). Slovenský reprezentant Andreas Žampa zašiel 38. čas (+2,72) a nepostúpil do 2. kola.



Prvé kolo sa najviac vydarilo Fellerovi, ktorý pred domácim publikom predviedol typickú dravú jazdu a napriek drobným zaváhaniam v dolnej časti zašiel najlepší čas. Problémy mal Odermatt, víťaz všetkých štyroch doterajších "obrákov" v sezóne. Obhajca veľkého i malého glóbusu takmer vypadol po veľkej chybe pred druhým medzičasom, keď vyšiel z línie a len tesne sa zmestil do ďalšej bránky. Okamžite nabral výraznú stratu, v cieli sa zaradil na priebežnú tretiu pozíciu, neskôr však ešte klesol o osem priečok.



Andreas Žampa sa vydal na trať so štartovým číslom 42, najmä v strmine "bojoval" s líniou a v cieli sa zaradil na priebežné 31. miesto, teda za postupovú tridsiatku. Neskôr ho predstihli ešte siedmi pretekári. Od postupu do 2. kola (20.45 h) ho delili dve desatiny sekundy. Nebezpečná situácia nastala pri jazde Fadriho Janutina s číslom 44. Švajčiar sa takmer zrazil s jedným z usporiadateľov, ktorý opravoval bránku v strednej pasáži a nestihol opustiť trať. Kolízii sa iba tesne vyhli.