Feller viedol v 1. kole slalomu pred Braathenom a Strasserom

Courchevel/Méribel 19. februára (TASR) - Rakúsky lyžiar Manuel Feller sa usadil na čele po úvodnej tridsiatke 1. kola slalomu na MS vo francúzskom Courchevel/Méribel. V záverečnej súťaži šampionátu si vypracoval náskok 13 stotín sekundy pred Nórom Lucasom Braathenom a Grékom AJ Ginnisom, ktorí dosiahli rovnaký čas. Štvrtý Linus Strasser zaostával pred 2. kolom (13.30 h) o 0,14 s. Slovák Martin Hyška nedokončil 1. kolo.



Zjazdovka L'Eclipse bola v 1. kole prakticky celá ponorená v tieni a slabšia viditeľnosť spôsobovala pretekárom problémy, najmä v úvodnej strmine. Loic Meillard, ktorý odštartoval preteky s jednotkou, sa zosunul na vnútornej lyži a vypadol nešťastne už na tretej bránke. Na tej istej bránke mal problémy aj jeho krajan Daniel Yule, ktorý sa potom celú jazdu trápil. Až tretí zo Švajčiarov Ramon Zenhäusern si dal na kritické miesto pozor, ale za cenu straty rýchlosti. Predviedol pokojnú jazdu, pričom dolu ešte zrýchlil. Ďalší pretekári už potom prechádzali strmou časťou rozumnejšie, Feller zajazdil navyše aj dynamicky a čisto a dostal sa jasne do vedenia.



Riskantný štýl sa vyplatil Strasserovi, ktorý iba tesne zaostal za Rakúšanom, rovnako ako líder hodnotenia disciplíny SP Braathen. Nór predviedol typickú agresívnu jazdu a vôbec nebolo na jeho výkone znať, že iba pred niekoľkými dňami absolvoval operáciu slepého čreva. Razantne išiel aj obhajca titulu z Cortiny Sebastian Foss-Solevaag, ktorý stratil na lídra 35 stotín a z piatej pozície mohol znovu útočiť na titul. Ďalšiemu favorizovanému Nórovi jazda nevyšla, Henrik Kristoffersen začal až príliš opatrne a ani v ďalších častiach trate nenašiel správny rytmus, v cieli s mankom 0,91 s netajil sklamanie. Skvelý druhý medzičas mal Francúz Clement Noel, no potom mal čo robiť, aby po veľkej chybe nespadol, napokon došiel so stratou 0,64 s. Z pretekárov mimo elitnej pätnástky zaujal Talian Alex Vinatzer, s číslom 17 zašiel šiesty najlepší čas (+0,44). S 24-kou štartujúci Ginnis nadviazal na druhé miesto zo slalomu zo Chamonix a najmä vďaka výbornému výkonu v strednej časti sa zaradil na druhú priečku po boku Braathena.



S číslom 55 sa vydal na trať jediný Slovák Martin Hyška, prvé svoje zaváhania ešte ustál, napokon však vypadol po chybe v treťom sektore. "Podobný slalom už mám viackrát natrénovaný a ´odpretekaný´. Bol som viac-menej pripravený, že to bude úplne iné ako v obráku, aj keď možno nie kondične kvôli pauze, ktorú som mal. Ja potrebujem chytiť v slalome rytmus a tu bol štart priamo do strminy. Tam keď som rytmus nechytil, bolo potom problém nájsť ho v ďalšej časti trate," hodnotil svoju jazdu Hyška, ktorého trápili problémy s chrbtom. Na druhom medzičase strácal na lídra 94 stotín. "Vo vrchnej časti som sa dostal do problémov, snažil som sa nechať lyže ísť. Na rovine som chcel stratený čas dohnať, druhý sektor som mal celkom dobrý, stratil som v ňom iba 17 stotín. Keď som už mal najťažšiu časť za sebou, tak som ´prisadol´ a vypadol, žiaľ. Bolo to asi mojou nepripravenosťou. Triafal som priečne ryhy, každá ma rozhadzovala, nebol som stabilný. Dnes som sa netriafal do dier," dodal 28-ročný pretekár pre JOJ Šport.