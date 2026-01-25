< sekcia Šport
Feller vyhral slalom v Kitzbüheli, novým lídrom Pinheiro Braathen
Pre Fellera to bolo siedme víťazstvo v kariére a zároveň v slalome, pričom si pripísal premiérový triumf v tejto sezóne.
Autor TASR
Kitzbühel 25. januára (TASR) - Rakúšan Manuel Feller vyhral nedeľný slalom Svetového pohára alpských lyžiarov na domácej pôde v Kitzbüheli. O 35 stotín sekundy za ním zaostal Švajčiar Loic Meillard, najlepšiu trojku doplnil Linus Strasser z Nemecka so stratou 0,53 s. Celkové hodnotenie vedie naďalej Marco Odermatt, ktorý nejazdí slalom. V hodnotení tejto disciplíny sa dostal do čela Nór pod brazílskou vlajkou Lucas Pinheiro Braathen na úkor Atleho Liea McGratha, ktorý nedokončil 1. kolo.
Pre Fellera to bolo siedme víťazstvo v kariére a zároveň v slalome, pričom si pripísal premiérový triumf v tejto sezóne. Naposledy bral sto bodov ešte vo februári 2024 v Palisades Tahoe. V úvodnom kole bol štvrtý s mankom 48 stotín na Meillarda, v druhej jazde mu vyšila najlepšie technická, terénne náročná druhá polovica trate. V poslednom sektore mal úplne najlepší čas. Braathen obsadil štvrté miesto a pódium mu ušlo o štyri stotiny, pričom do sekundy za Fellera sa zmestilo celkovo deväť pretekárov.
Najlepší čas druhého kola mal domáci Fabio Gstrein, ktorý obsadil jedenáste miesto po 22. pozícii v úvodnej jazde. S najvyšším štartovým číslom (58) bodoval prvýkrát v sezóne Španiel Juan del Campo na 27. priečke. Druhé kolo nedokončili traja pretekári vrátane Francúza Antoinea Azzolina a domáceho Dominika Raschnera, ktorí štartovali ako prví.
