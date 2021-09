Feministky pripomenuli Ronaldovi pred debutom škandál s Mayorgovou

Manchester 12. septembra (TASR) - Obnovená premiéra portugalského futbalistu Cristiana Ronalda v Manchestri United sa nezaobišla bez problémov. Tridsaťšesťročný útočník v sobotnom domácom debute proti Newcastlu United strelil dva góly a prispel k triumfu 4:1, no ešte pred zápasom mu feministická skupina Level Up pripomenula sexuálny škandál spred dvoch rokov.



Pred úvodným hvizdom preletelo ponad štadión Old Trafford lietadlo s bannerom "Veríme Kathryn Mayorgovej". Aktivistky tak pripomenuli prípad, v ktorom Mayorgová obvinila Ronalda zo znásilnenia. Podľa medializovaných informácií sa incident mal stať v roku 2009 v hoteli v Las Vegas. O rok neskôr obe strany dosiahli mimosúdnu dohodu a Mayorgová súhlasila, že za 375-tisíc dolárov bude mlčať. Lenže pred dvoma rokmi sa obrátila na políciu. Tá však nenašla dostatok dôkazov a Ronalda neobvinila. Samotný hráč nepoprel stretnutie so inkriminovanou ženou, no trvá na tom, že ich styk bol dobrovoľný. Informoval o tom web BBC.