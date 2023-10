Fenerbahce chce splniť rolu favorita, podľa Kartala prišli sme vyhrať

Trnava 4. októbra (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul prišli do Trnavy splniť úlohu favorita a získať tri body. Zaznelo to z úst trénera tureckého klubu Ismaila Kartala i krídelníka Joshuu Kinga na stredajšej tlačovej konferencii pred zápasom Európskej konferenčnej ligy s domácim Spartakom.



"Prišli sme do Trnavy vyhrať, chceme vždy vyhrať. Spartak si analyzujeme, odkedy vieme, že sa s ním stretneme v skupine. Chceme postúpiť zo skupiny ako jej líder. Keď zajtra vyjdeme na ihrisko, hráči dajú všetko do toho, aby zvíťazili a nadviazali na formu z predošlých zápasov,“ povedal kouč Kartal.



Optimizmus mu dodáva aj séria štrnástich výhier v rade. Otázne je, akú zostavu postaví, či bude rotovať hráčov, prípadne šetriť niektoré hviezdy. K dispozícii má kompletný káder okrem zraneného Cengiza Ündera a Irfana Cana Kahveciho, ktorý dostal voľno. Tureckí novinári špekulovali, že namiesto hviezdneho Edina Džeka by na hrote mohol nastúpiť menej vyťažený Michy Batshuayi.



"Po dnešnom tréningu sa rozhodnem o zostave, nejaké zmeny plánujem, ešte som sa ale definitívne nerozhodol o zložení základnej jedenástky,“ tvrdí kouč Fenerbahce.



Nórsky krídelník Joshua King nehráva tak často, ako by si predstavoval. O miesto v tíme musí bojovať v náročnej konkurencii. "Máme dobrý tím, veľa kvalitných hráčov, v tíme je konkurencia a súťaživosť. Som však trpezlivý a čakám, kým ma tréner zaradí do zostavy. Trénujem naplno, snažím sa napredovať a presvedčiť o svojich kvalitách,“ uviedol King.



Zápas Spartak Trnava – Fenerbahce Istanbul má výkop vo štvrtok 4. októbra o 21.00 h. Hrať sa bude pred vypredaným hľadiskom. Duel v priamom prenose odvysiela RTVS.