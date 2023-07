Fenerbahce odohralo zápas v Rusku, Dynamo Kyjev: Máte krv na rukách

Kyjev 10. júla (TASR) - Ukrajinský futbalový klub Dynamo Kyjev odkázal vedeniu Fenerbahce Istanbul, že má "krv na rukách" za odohratie zápasu v Rusku. Vicemajster tureckej ligy prehral v príprave proti Zenitu Petrohrad 3:4 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase ani v predĺžení gól nepadol.



Dynamo na svojom účte na Instagrame zverejnilo vyhlásenie s červenými škvrnami na modrom logu ruského štátneho energetického gigantu Gazprom, ktorý je dlhoročným majiteľom a sponzorom Zenitu. "Krvavé peniaze Gazpromu vám zatienili všetko, nechali vás bez cti a svedomia. Nič nemôže ospravedlniť tento krok. Žiadne peniaze vám nemôžu vynahradiť toto hanebné správanie," uviedol tím podľa agentúry AP.



Klub z Turecka uviedol, že pozvánku do Ruska prijal po tom, ako hostil Zenit v Istanbule. Tímy odohrali v marci charitatívny zápas s cieľom získať peniaze na pomoc po zemetrasení v turecko-sýrskom pohraničí. Na turnaji Piri Cup v ruskom meste sa okrem Fenerbahce zúčastnili aj Crvena Zvezda Belehrad a Neftči Baku.



Európska futbalová únia (UEFA) vyradila Gazprom ako sponzora Ligy majstrov a ME 2024 v priebehu niekoľkých dní po ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá sa začala vo februári minulého roka. UEFA tiež vyradila všetky ruské tímy zo svojich súťaží a odobrala Rusku organizácie finále Ligy majstrov 2022 na štadióne Zenitu v Petrohrade.



Dynamo aj Fenerbahce sa stretli minulý rok v 2. predkole Ligy majstrov. Fanúšikovia tureckého tímu skandovali meno ruského prezidenta Vladimíra Putina po tom, ako sa ukrajinský tím ujal vedenia v zápase. Klub vtedy uviedol, že skandovanie fanúšikov nereprezentovalo názory klubu, ale tiež naznačilo, že "prehnané gestá" hráčov Dynama slúžili ako provokácia. UEFA udelila Turkom za tento incident pokutu 50.000 eur. Kluby sa potom ešte dvakrát stretli aj v skupinovej fáze Európskej ligy, no k podobným disciplinárnym prehreškom neprišlo.