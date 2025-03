Fenerbahce so Škriniarom prehralo s Rangers 1:3

prvé zápasy osemfinále EL:



AZ Alkmaar - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)



Gól: 18. Bergvall (vl.)







FCSB - Olympique Lyon 1:3 (0:1)



Góly: 68. Baluta - 86. a 90. Fofana, 30. Tagliafico







Fenerbahce Istanbul - Glasgow Rangers 1:3 (1:2)



Góly: 30. Djiku - 42. a 81. Černý, 6. Dessers



/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas/







Real Sociedad San Sebastian - Manchester United 1:1 (0:0)



Góly: 70. Oyarzabal (z 11 m) - 57. Zirkzee. Rozhodovali: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR)

Bratislava 6. marca (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul nezvládli úvodný osemfinálovej súboj Európskej ligy, na domácej pôde prehrali so škótskym Glasgow Rangers 1:3. V drese tureckého tímu odohral celý zápas kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar. Real Sociedad remizoval s Manchestrom United 1:1.Fenerbahce prehrávalo už od 6. minúty, keď sa presadil Cyriel Dessers. Po polhodine hry vyrovnal Alexander Djiku, no hostí pred koncom prvého polčasu vrátil do vedenia Václav Černý. Cestu za postupom mužstvu Joseho Mourinha v závere sťažil opäť český reprezentant. Slovenskú stopu mal aj duel v San Sebastiane, na ktorý dohliadali rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Ivanom Kružliakom. Ako prví sa z gólu tešilikeď v 57. minúte skóroval Joshua Zirkzee, no krátko na to zariadil remízu Mikel Oyarzabal z pokutového kopu.Alkmaar oplatil Tottenhamu prehru z ligovej fázy a pred domácimi divákmi triumfoval 1:0. V 18. minúte o tom rozhodol vlastný gól Lucasa Bergvalla. Rumunský FCSB podľahol hráčom Olympique Lyon 1:3, v drese francúzskeho klubu sa dvoma gólmi blysol Malick Fofana.