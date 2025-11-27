< sekcia Šport
Fenerbahce so Škriniarom remizovalo, Sauerov Feyenoord prehral
Fenerbahce privítalo maďarského šampióna, ktorý neprehral ani v piatom dueli.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 27. novembra (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul remizovali vo svojom piatom stretnutí v hlavnej fáze Európskej ligy s Ferencvárosom Budapešť 1:1. Celý duel odohral v drese tureckého klubu slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý videl žltú kartu. Ďalší slovenský reprezentant Leo Sauer hral do 62. minúty. Jeho Feyenoord Rotterdam doma podľahol Celticu Glasgow 1:3 a zaznamenal štvrtú prehru. Prvýkrát našli premožiteľa hráči dánskeho Midtjyllandu, ktorí prehrali na pôde AS Rím 1:2.
Fenerbahce privítalo maďarského šampióna, ktorý neprehral ani v piatom dueli. Hostí poslal v Istanbule do vedenia útočník Barnabas Varga, deľbu bodov zariadil v 69. minúte brazílsky stredopoliar Talisca. V záverečnom nastavení videl za nešportové správanie sa červenú kartu domáci Jhon Duran.
Feyenoord si výrazne skomplikoval šance na postup napriek tomu, že viedol po presnom zásahu Ayaseho Uedu z 11. minúty. Ešte do prestávky však otočil Celtic zásluhou Yang Hyun-juna a Rea Hatateho. Gólovú poistku pridal Škótom v 82. minúte švédsky krídelník Benjamin Nygren.
Cenný bod pridali hráči Viktorie Plzeň, ktorí nenašli premožiteľa ani v piatom súboji. Po remíze 0:0 s Fenerbahce, hrali bez gólov v Štruncových sadoch aj proti nemeckému Freiburgu. „Viktoriáni“ majú na konte deväť bodov a smerujú za postupom do vyraďovačky.
Tam sa s istotou predstaví Midjylland, ktorý na Stadio Olimpico ako posledný tím v 36-člennej tabuľke prišiel o svoju stopercentnú bilanciu. Bodovo sa na Dánov dotiahla anglická Aston Villa, ktorej hráči vyhrali nad Young Boys Bern 2:1.
Viktoria Plzeň - SC Freiburg 0:0
/M. Tvrdoň (Plzeň) bol na lavičke náhradníkov/
AS Rím - FC Midtjylland 2:1 (1:0)
Góly: 7. El Aynaoui, 83. El Shaarawy - 87. Paulinho
Aston Villa - Young Boys Bern 2:1 (2:0)
Góly: 27. a 42. Malen - 90. Monteiro
FC Porto - OGC Nice 3:0 (2:0)
Góly: 1. a 33. Veiga, 61. Samu
Fenerbahce Istanbul - Ferencváros Budapešť 1:1 (0:0)
Gól: 69. Talisca - 66. Varga. ČK: 90.+1 Duran
/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas a videl ŽK/
Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 1:3 (1:2)
Góly: 11. Ueda - 31. Yang, 43. Hatate, 82. Nygren
/L. Sauer (Feyenoord) hral do 62. minúty/
Ludogorec Razgrad - Celta Vigo 3:2 (1:0)
Góly: 11., 49. a 62. Stanič (prvý a tretí z 11 m) - 70. Duran, 90.+6 El Abdellaoui
OSC Lille - Dinamo Záhreb 4:0 (2:0)
Góly: 21. Correia, 36. Mukau, 69. Igamane, 86. Andre
PAOK Solún - Brann Bergen 1:1 (0:0)
Góly: 64. Ivanušec - 89. Kornvig
