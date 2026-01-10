< sekcia Šport
Fenerbahce so Škriniarom získalo desiatykrát Turecký superpohár
Fenerbahce, ktoré v semifinále vyradilo Samsunspor s Ľubomírom Šatkom po výsledku 2:0, sa usiluje aj o zisk prvého titulu v tureckej lige od roku 2014.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Istanbul 10. januára (TASR) - Futbalisti Fenerbahce Istanbul sa desiatykrát v histórii tešili zo zisku Tureckého superpohára. V zostave so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom zdolali v sobotnom finále mestského rivala Galatasaray 2:0.
Skóre otvoril po necelej polhodine hry francúzsky stredopoliar Matteo Guendouzi, ktorý iba v piatok skompletizoval prestup z Lazia Rím. Poistku pridal krátko po zmene strán holandský obranca Jayden Oosterwolde. Fenerbahce získalo domáci superpohár prvýkrát od roku 2014, Galatasaray je v historickej tabuľke na čele so 17 trofejami.
Fenerbahce, ktoré v semifinále vyradilo Samsunspor s Ľubomírom Šatkom po výsledku 2:0, sa usiluje aj o zisk prvého titulu v tureckej lige od roku 2014. V prebiehajúcej sezóne neprehralo v 17 ligových kolách ani raz, s bilanciou 11-6-0 však za lídrom Galatasarayom zaostáva o tri body.
Skóre otvoril po necelej polhodine hry francúzsky stredopoliar Matteo Guendouzi, ktorý iba v piatok skompletizoval prestup z Lazia Rím. Poistku pridal krátko po zmene strán holandský obranca Jayden Oosterwolde. Fenerbahce získalo domáci superpohár prvýkrát od roku 2014, Galatasaray je v historickej tabuľke na čele so 17 trofejami.
Fenerbahce, ktoré v semifinále vyradilo Samsunspor s Ľubomírom Šatkom po výsledku 2:0, sa usiluje aj o zisk prvého titulu v tureckej lige od roku 2014. V prebiehajúcej sezóne neprehralo v 17 ligových kolách ani raz, s bilanciou 11-6-0 však za lídrom Galatasarayom zaostáva o tri body.