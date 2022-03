Fenerbahce vyradilo z kádra Mesuta Özila

Istanbul 24. marca (TASR) - Budúcnosť bývalého nemeckého futbalového reprezentanta Mesuta Özila vo Fenerbahce Istanbul je otázna. Turecký klub ho vo štvrtok vyradil zo svojho kádra spolu s ďalším stredopoliarom Ozanom Tufanom. Fenerbahce neuviedlo dôvod tohto rozhodnutia a nie je ani jasné, kedy by sa k tímu mohli opätovne pripojiť.



Tridsaťtriročný Özil prišiel do Fenerbahce z Arsenalu v januári 2021 a počiatočnú eufóriu fanúšikov z jeho príchodu neskôr zatienili rozpačité výkony v drese istanbulského klubu. V novembri jeho prezident Ali Koc vyzval Özila, aby sa viac "sústredil" na svoju prácu v tíme. Turecké médiá teraz spájajú Özila s odchodom do USA, informovala agentúra DPA.