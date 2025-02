Fenerbahce žaluje Galatasaray za útok na osobné práva Mourinha

Istanbul 28. februára (TASR) - Turecký futbalový klub Fenerbahce Istanbul podal žalobu na mestského rivala Galatasaray za "útok na osobné práva" trénera Joseho Mourinha. Stalo sa tak deň po tom, čo portugalský kouč dostal štvorzápasový dištanc za nevhodné komentáre na adresu predstaviteľov Galatasarayu. Disciplinárna komisia tureckej Superligy usúdila, že vyhlásenia Mourinha mali rasistický podtón.



Šesťdesiatdvaročný tréner dostal dvojzápasový trest za rasistické komentáre a ďalšiu dvojzápasovú stopku za ofenzívne výroky na adresu štvrtého rozhodcu. Fenerbahce už dávnejšie avizovalo kontražalobu na Galatasaray. "Jeho výroky boli zámerne úplne vytrhnuté z kontextu a skreslené zavádzajúcim spôsobom," uviedlo vedenie Fenerbahce krátko po zápase. V piatok zašiel klub ešte ďalej a vyhlásil, že podnikol právne kroky s cieľom získať približne 52.000 amerických dolárov ako náhradu škody. "Radi by sme verejnosti oznámili, že právnici Fenerbahce podali žalobu v súvislosti s morálnou škodou vo výške 1.907.000 tureckých lír na športový klub Galatasaray z dôvodu útoku na osobné práva nášho technického riaditeľa Joseho Mourinha," uvádza sa vo vyhlásení "Feneru", ktorého dres oblieka aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.



Mourinho po skončení pondelkového šlágra tureckej Superligy (0:0) vyhlásil, že lavička Galatasarayu "skákala ako opice" a kritizoval aj výkony tureckých rozhodcov. Derby pískal ako hlavný arbiter Slovinec Savko Vinčič. Oba kluby totiž žiadali, aby na stretnutie delegovali zahraničného rozhodcu, pripomenula agentúra AFP. Predstavitelia Galatasarayu sa v súvislosti s výrokmi obrátili na orgány činné v trestnom konaní. "Jose Mourinho sa od začiatku pôsobenia v Superlige prezentoval hanlivými výrokmi na adresu tureckého národa. Počas derby svojimi nemorálnymi vyjadreniami prekročil hranicu. Chceme proti nemu iniciovať trestné konanie a podať sťažnosť aj na Európsku futbalovú úniu (UEFA) i Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA)," uvádza sa vo vyhlásení Galatasarayu.



Mourinha bránil viceprezident klubu Acun Ilicali: "Jose Mourinho iba popisoval emócie na lavičke súpera použitím slova opice, to je všetko. Keď poviem, že beháš ako zajac, neznamená to, že si zajac. Takže keď poviem, že skáčeš ako opica, neznamená to, že si opica."



Na začiatku tejto sezóny dostal Mourinho, ktorý prevzal Fenerbahce vlani v lete, trest na jeden zápas a pokutu vyše 18.000 eur za reakciu na víťazstvo 3:2 na pôde Trabzonsporu. Portugalčan bol obvinený z "nešportového správania voči fanúšikom súperovho tímu" a "znehodnocovania hodnoty tureckého futbalu a pošpinenia nestrannosti rozhodcov" počas výbušného rozhovoru po zápase.