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Fenerbahce zdolalo Liverpool, Real otočil duel na pôde AEK
Ofenzívne ladený duel v Istanbule otvorili gólovo hostia v 25. minúte vďaka presnej strele tínedžera Nyoniho.
Autor TASR
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Bratislava 4. novembra (TASR) - Futbalisti Fenerbahçe Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom zaznamenali v stredajšom zápase 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov cenný skalp.
Na domácej pôde zdolali Liverpool 3:2 a dosiahli prvý triumf v prebiehajúcom ročníku súťaže. Namále mal Real Madrid, ktorý zvíťazil na ihrisku AEK Atény 3:2 až vďaka gólu z nadstaveného času.
Ofenzívne ladený duel v Istanbule otvorili gólovo hostia v 25. minúte vďaka presnej strele tínedžera Nyoniho. Vedenie im však vydržalo len štyri minúty, keď Greenwoodov priamy kop s prispením teču skončil za Alissonom. Podobný priebeh mal aj druhý polčas - na Gakpov center si nabehol Isak, no už o štyri minúty vyrovnal Brown, ku ktorému prepadla lopta v šestnástke. Liverpool sa tretíkrát do vedenia už nedostal. Naopak, absolútne pohorel pri bránení vo vlastnom pásme. Štyria hráči nedokázali odtlačiť Muriqiho, ktorý si vyskočil na padajúci center a rozhodol o cennom triumfe tureckého tímu. Ten v zápase viedol ešte dočasný tréner Dirk Kuyt, už vo štvrtok by ho však mal vystriedať novovymenovaný Emre Belözoglu. Pre Fenerbahce to bolo prvé víťazstvo v sezóne LM a zároveň premiérove v hlavnej fáze od ročníka 2007/08. Liverpool stratil prvé body.
Úvod na štadióne Agia Sophia v Aténach patril domácim hráčom, ktorí síce v 5. minúte nevyužili prečíslenie 4 na 3, no v 12. sa im podarilo otvoriť skóre. Po prihrávke Joviča trafil Koita do horného rohu Courtoisovej brány. Po góle prebral iniciatívu Real, no dlhšie sa nedokázal dostať do vyložených príležitostí. Jeho chvíle prišli po polhodine, prvý zásah Bellinghama neplatil pre ofsajd, ale druhý päťičkou už áno a v 32. minúte bolo 1:1. Ďalší priebeh duelu sa niesol v znamení obliehania brány domácich, no gól padol paradoxne na druhej strane. V 75. minúte ušiel Koita po ľavej strane, našiel Pila a ten trafil medzi brankárove nohy. Real však odpovedal už o tri minúty zásluhou Mbappeho - 2:2. Favoriti sa nakoniec nenechali zahanbiť a na horúcej tureckej pôde triumfovali gólom striedajúceho kapitána Valverdeho z druhej minúty nadstaveného času.
Na domácej pôde zdolali Liverpool 3:2 a dosiahli prvý triumf v prebiehajúcom ročníku súťaže. Namále mal Real Madrid, ktorý zvíťazil na ihrisku AEK Atény 3:2 až vďaka gólu z nadstaveného času.
Ofenzívne ladený duel v Istanbule otvorili gólovo hostia v 25. minúte vďaka presnej strele tínedžera Nyoniho. Vedenie im však vydržalo len štyri minúty, keď Greenwoodov priamy kop s prispením teču skončil za Alissonom. Podobný priebeh mal aj druhý polčas - na Gakpov center si nabehol Isak, no už o štyri minúty vyrovnal Brown, ku ktorému prepadla lopta v šestnástke. Liverpool sa tretíkrát do vedenia už nedostal. Naopak, absolútne pohorel pri bránení vo vlastnom pásme. Štyria hráči nedokázali odtlačiť Muriqiho, ktorý si vyskočil na padajúci center a rozhodol o cennom triumfe tureckého tímu. Ten v zápase viedol ešte dočasný tréner Dirk Kuyt, už vo štvrtok by ho však mal vystriedať novovymenovaný Emre Belözoglu. Pre Fenerbahce to bolo prvé víťazstvo v sezóne LM a zároveň premiérove v hlavnej fáze od ročníka 2007/08. Liverpool stratil prvé body.
Úvod na štadióne Agia Sophia v Aténach patril domácim hráčom, ktorí síce v 5. minúte nevyužili prečíslenie 4 na 3, no v 12. sa im podarilo otvoriť skóre. Po prihrávke Joviča trafil Koita do horného rohu Courtoisovej brány. Po góle prebral iniciatívu Real, no dlhšie sa nedokázal dostať do vyložených príležitostí. Jeho chvíle prišli po polhodine, prvý zásah Bellinghama neplatil pre ofsajd, ale druhý päťičkou už áno a v 32. minúte bolo 1:1. Ďalší priebeh duelu sa niesol v znamení obliehania brány domácich, no gól padol paradoxne na druhej strane. V 75. minúte ušiel Koita po ľavej strane, našiel Pila a ten trafil medzi brankárove nohy. Real však odpovedal už o tri minúty zásluhou Mbappeho - 2:2. Favoriti sa nakoniec nenechali zahanbiť a na horúcej tureckej pôde triumfovali gólom striedajúceho kapitána Valverdeho z druhej minúty nadstaveného času.
Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy:
AEK Atény - Real Madrid 2:3 (1:1)
Góly: 12. Koita, 75. Pilo - 32. Bellingham, 78. Mbappe, 90.+2 Valverde, ČK: 90.+5 Koita (mimo ihrisko)
Fenerbahçe Istanbul - FC Liverpool 3:2 (1:1)
Góly: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi - 25. Nyoni, 69. Isak
/Škriniar odohral za domácich celý zápas/
AEK Atény - Real Madrid 2:3 (1:1)
Góly: 12. Koita, 75. Pilo - 32. Bellingham, 78. Mbappe, 90.+2 Valverde, ČK: 90.+5 Koita (mimo ihrisko)
Fenerbahçe Istanbul - FC Liverpool 3:2 (1:1)
Góly: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi - 25. Nyoni, 69. Isak
/Škriniar odohral za domácich celý zápas/