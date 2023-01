Feneš pred štvrťfinále: Kanada je najsilnejší možný súper

Moncton 1. januára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov siahala na víťazstvo v základnej B-skupine majstrovstiev sveta juniorov v Kanade. V tretej tretine záverečného súboja so Švajčiarmi viedla 3:1, ale neudržala dvojgólový náskok a napokon prehrala 3:4 po samostatných nájazdoch.



V noci na utorok o 0.30 SEČ tak nastúpi vo štvrťfinále v Halifaxe proti domácej Kanade. "Kanada je najsilnejší možný protivník, ktorého sme mohli dostať. Za tretiu tretinu so Švajčiarmi sme si to však asi zaslúžili. Mali sme situáciu vo vlastných rukách a naše ego nás zdolalo,“ zhodnotil hlavný tréner Ivan Feneš pre portál hockeyslovakia.sk



Zápas Kanada – Slovensko je naplánovaný na záver štvrťfinálového programu. "Čaká nás hokejové peklo, na ľade aj na tribúnach. Treba sa na to pripraviť. Môžeme mať rešpekt, ale nesmieme nastúpiť so strachom. Ak v hlavách neuveríme tomu, že môžeme uspieť, potom sa to neudeje ani v zápase. Určite nám však nebude stačiť hrať obyčajný hokej,“ zdôraznil kouč.



Slovenská výprava by v prípade víťazstva nad Švajčiarskom zotrvala v monctonskom Avenir Center. Namiesto toho musela stráviť novoročné dopoludnie v autobuse na ceste do Halifaxu. Z dôvodu presunu mladí Slováci v nedeľu nebudú trénovať. Pred duelom s Kanadou absolvujú iba pondelňajšie rozkorčuľovanie.



Slovenský tím má čerstvú skúsenosť s kanadskými rovesníkmi, proti ktorým nastúpil v rámci prípravy pred šampionátom. V Monctone prehral s favoritom na zisk zlatých medailí 1:6. „Dôležité bude postrážiť si najväčšie hviezdy súpera a dbať na dobrú defenzívu. Ak budeme držať čo najdlhšie bezgólový stav, Kanaďania budú frustrovaní a potom môžeme udrieť z protiútokov. Myslím si, že určite máme šancu zvíťaziť,“ tvrdí útočník Filip Mešár, ktorý si dobre uvedomuje kvalitu protivníka na čele s Connorom Bedardom.



„Kanaďania majú každý rok kvalitný tím plný talentovaných hráčov. Prezentujú sa rýchlym kombinačným hokejom, ktorý je ich najväčšou zbraňou. Zároveň hrajú šampionát v domácom prostredí a bude ich hnať dopredu zaplnená aréna. Nesmie nás to však zastaviť. Potrebujeme hrať naďalej tímovo ako dobrá partia,“ dodal prvokolový draftový výber Montrealu Canadiens.