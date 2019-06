Slovenky si poradili so Švédskom

Zlatá európska liga žien 2019 - A-skupina - 3. kolo - sobota (svf.sk):



Nitra



Slovensko - Švédsko 3:0 (16, 13, 16)



Zápas trval 66 minút, rozhodovali: Pindral (Poľ.) a Viktoríni-Lisá (SR)



SR: Palgutová, Kostelanská, Herelová, B. Koseková, Radosová, Hrončeková, libero Jančová (Kijaková, Szabóová)



Švédsko: A. Haaková, Topicová, Wasserfallerová, Lundvallová, L. Anderssonová, V. Anderssonová, libero K. Anderssonová a Aahmanová (Tabronová, Hanssonová)

Hlasy po zápase (zdroj svf.sk):



Marco Fenoglio, tréner SR: "Víťazstvo je po predchádzajúcej výhre v Česku veľmi dôležité. Chceme sa pobiť o účasť vo Final Four, to je náš cieľ. Dnes sme dobre útočili a spôsobili Švédkam veľa problémov, hrali sme ako tím. Máme teraz týždeň na tréning, budeme tvrdo pracovať a verím, že vo Švédsku po koncentrovanom výkone opäť zvíťazíme v troch setoch."



Barbora Koseková, nahrávačka a kapitánka SR: "Som rada za tri body v domácom prostredí. Dodržali sme taktické pokyny, dobre sme podávali a odtiahli ich od siete. Boli sme lepšie v každej činnosti, nepustili sme ich k tomu, aby sa rozohrali. Ak by sme na chvíľu poľavili, mohli sme sa dostať do ťažkostí, čo sme rozhodne nechceli. Ak podáme stopercentný výkon, myslím si, že by sme mali uspieť aj o týždeň vo Švédsku. Ideme od zápasu k zápasu, každý je veľmi dôležitý. Ak sa nám podarí dostať do Final Four, bude to výborné."



Karin Palgutová, univerzálka a najlepšia hráčka SR: "Vedeli sme, že musíme hrať tak, aby sme Švédkam nič nedovolili. Myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre."



Veronika Hrončeková, blokárka SR: "Bolo to hladké víťazstvo, ale museli sme si udržiavať úroveň našej hry, aby sme si to neskomplikovali. Pokyny boli jasné, od začiatku sme mali do toho ísť na sto percent a dostať ich pod tlak. Teraz nám padne vhod trochu voľnejší týždeň, natrénujeme a do Švédska ideme jednoznačne vyhrať."



Miroslava Kijaková, smečiarka SR: "Sme veľmi spokojné. Celý tím odviedol výbornú prácu a môžeme sa tešiť. Tlačili sme ich od prvej lopty, mali sme dobrý servis a krásne sme skladali lopty. Myslím si, že forma stúpa a verím, že to bude čoraz lepšie."



Ettore Guidetti, tréner Švédska: "Kvalitatívny rozdiel medzi tímami je veľký. Náš level v tejto chvíli na túto súťaž nestačí. Slovenky mali veľmi vysokú úspešnosť v útoku, naša obrana nefungovala. Dievčatá ma však potešili servisom a trochu lepšou prihrávkou než v minulých zápasoch. Musíme zostať pozitívni. O týždeň v domácom prostredí sa pokúsime niečo zmeniť."

ďalší výsledok:



ČR - Ukrajina 3:1 (14, -27, 18, 17)



tabuľka:



1. ČR 3 2 1 8:4 7



2. Ukrajina 3 2 1 7:3 6



3. SLOVENSKO 3 2 1 6:5 5



4. Švédsko 3 0 3 0:9 0



Ďalší program Sloveniek:



sobota 8. 6.: Švédsko - Slovensko (Umeaa, 17.00)



streda 12. 6.: Slovensko - Česko (Humenné, 20.00)



sobota 15. 6.: Slovensko - Ukrajina (Poprad, 15.30)



Nitra 1. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky zvládli úvodné domáce vystúpenie v Zlatej európskej lige, v sobotu si v Nitre poradili so Švédkami jednoznačne 3:0. Zverenky Marca Fenoglia sa priebežne vyšvihli na 2. pozíciu v A-skupine, na konte majú 5 bodov. O týždeň v sobotu 8. júna nastúpia proti Švédkam v rámci 4. kola v meste Umeaa.Švédky držali so Slovenkami krok len v úvode (6:5), po štvorbodovej šnúre pri podaní Hrončekovej už domáce viedli 10:5. O chvíľu Palgutová pridala dve esá, Koseková uliala a švédsky tréner si vzal oddychový čas (14:6). V útoku sa darilo aj smečiarkam Kostelanskej a Radosovej, Herelová pridala blok (16:8) a po smeči Hrončekovej to bolo o desať (20:10). Severanky skorigovali (13:20), ale potom pri Radosovej servise potiahla spoľahlivá Palgutová (23:13). Slovenky zužitkovali tretí setbal, Herelová sa nemýlila - 25:16.Slovenky mali dobrý vstup aj do druhej časti, po bodoch Radosovej a Palgutovej viedli 7:3. Švédky vyrovnali na 7:7 aj zásluhou dvoch es Lindy Anderssonovej, ale potom sa na servis dostala Palgutová a diali sa veci - Slovenky získali osem bodov za sebou, keď okrem presných smečov bodovali aj esom, blokom či ulievkou kapitánky Kosekovej (15:7). Na ihrisko medzitým prišla smečiarka Kijaková, do fungujúceho stroja zapadla bez problémov. Po ese Herelovej Slovenky viedli o deväť bodov (19:10), neomylná bola Palgutová - 23:11. Vzápätí sa diváci prvýkrát dočkali systému Challenge v akcii, švédsky tréner si správne všimol dotyk Sloveniek na bloku (23:12). Set ukončila chyba hostiek (25:13).Na začiatku tretieho setu Kijaková potešila domácich fanúšikov dvoma esami (4:2), po ďalších dvoch od Kosekovej to bolo 9:5. Slovenkám esá zachutili, dve pridala aj Hrončeková (15:8). Po útoku Palgutovej a ďalšom ese Kijakovej viedli domáce 18:11, po dvoch bodoch Kostelanskej vrátane esa už boli Slovenky veľmi blízko (22:15). Záver zvládli bez problémov, mečbal esom premenila Hrončeková - 25:16.