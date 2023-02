Fenomenálny J. T. Bö získal na MS aj štvrté zlato

MS v Oberhofe - vytrvalostné preteky na 20 km:



1. Johannes Thingnes Bö 49:57,5 min (2), 2. Sturla Holm Laegreid (obaja Nór.) +1:10,7 min (1), 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +1:11,1 (1), 4. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +1:31,9 (1), 5. Benedikt Doll (Nem.) +2:09,6 (1), 6. Niklas Hartweg (Švaj.) +2:31,8, 7. Tarjei Bö (Nór.) +2:32,9 (2), 8. Michal Krčmár (ČR) +2:49,2 (1), 9. Philipp Nawrath (Nem.) +3:20,2 (2), 10. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) +3:29,5 (2) ... 71. Michal ŠIMA +8:56,4 (3), 95. Matej KAZÁR (obaja SR) +12:43,8 (4)

Oberhof 14. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö získal vo štvrtom štarte na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe už svoje štvrté zlato. Po triumfoch v miešanej štafete, šprinte a stíhačke vyhral aj utorkové vytrvalostné preteky mužov na 20 km v čase 49:57,5 minúty. Nezabránili mu v tom ani dve chyby na strelnici, ktoré zmazal výnimočným bežeckým výkonom. Obhajca titulu Sturla Holm Laegreid, taktiež z Nórska, minul jeden terč a zaostal o 1:10,7 minúty. Bronz získal o štyri desatiny pomalší Švéd Sebastian Samuelsson. Slovák Michal Šima nazbieral tri trestné minúty a skončil na 71. mieste.J. T. Bö je v prebiehajúcej sezóne i v Oberhofe na bežkách bezkonkurenčný a tak ho o ďalšie zlato mohla pripraviť len pokazená streľba. Pri jeho traťových časoch však jeho súperi potrebovali pri vlastnej čistej streľbe, aby chyboval aspoň dvakrát a ani to nemuselo stačiť. Dvadsaťdeväťročný Nór zvládol úvodnú ležku čisto a ihneď si vypracoval niekoľkosekundový náskok. Na stojke minul jeden terč, ale i s trestnou minútou bol stále pred súpermi. Na druhej ležke však nesklopil štvrtý terč a takmer ani piaty a doprial divákom drámu. Šancu na zlato tak dostali Laegreid, Quentin Fillon Maillet i Samuelsson. Nór i Francúz boli pred záverečnou položkou bezchybní, ale zhodne nesklopili posledný dvadsiaty terč. Švéd mal jednu chybu už predtým, stojku na konci zvládol a do cieľa prišiel tesne za Laegreidom. Fillon Maillet mal horší beh a za dvojicou zaostal o dvadsať sekúnd. Do medailového poradia mohol prehovoriť ešte Tarjei Bö, no na záverečnej položke pridal svoju druhú chybu. Z ďalších pretekárov s vyššími štartovými časmi už nikto nesiahal na pódium.Johannes Thingnes Bö tak má vykročené k perfektnému šampionátu. Na MS môže nastúpiť dokopy na sedem disciplín a po štyroch má na konte štyri zlaté. Určite nevynechá záverečnú individuálnu súťaž - preteky s hromadným štartom a ani mužskú štafetu, kde sú Nóri obrovskí favoriti. Otázne je, či sa predstaví aj vo štvrtkovom mixe dvojíc. Sedem zlatých nezískal na jednom šampionáte ešte nik. "," povedal Bö, ktorý si pripísal už šestnáste zlato na MS a celkovo 28. medailu. V utorok mal najrýchlejší bežecký čas - 44:30,9 minúty. Druhý najlepší Jeremy Finello zo Švajčiarska naňho stratil až 1:46,54 min, Laegreid vyše dve a štvrť minúty.Na štarte boli aj dvaja slovenskí reprezentanti. Michal Šima zvládol prvú polovicu trate s dvoma chybami, na poslednej stojke pridal tretiu a nakoniec obsadil 71. miesto (+8:56,4 min). Matej Kazár, ktorý ukončil profesionálnu kariéru už pred štyrmi rokmi, minul dokopy štyri terče a s mankom 12:43,8 min obsadil 95. miesto.