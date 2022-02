Fenomenálny Jaromír Jágr oslávi 50. narodeniny

Kladno/Bratislava 14. februára (TASR) - Legendárny český hokejista Jaromír Jágr je stále aktívny hráč klubu Rytíři Kladno, ktorého je od roku 2011 väčšinovým vlastníkom. Patril k hviezdam a najproduktívnejším hráčom zámorskej NHL, v ktorej odohral 24 sezón, z toho 11 v drese Pittsburghu Penguins. S "tučniakmi" dvakrát za sebou vyhral Stanleyho pohár. V roku 1998 získal zlato na ZOH v Nagane a na svojom konte má aj dva tituly svetového šampióna. Člen prestížneho Triple Gold Clubu, Siene slávy českého hokeja, držiteľ piatich Art Ross Trophy a jednej Hartovej trofeje oslávi v utorok 15. februára jubilejných 50 rokov.



Jaromír Jágr sa narodil 15. februára 1972 v Kladne a vyrastal v neďalekej obci Hnidousy. K hokeju sa dostal ešte pred základnou školou vďaka otcovi a dedkovi žijúcom v obci Nezdice. Hokejovo vyrastal v PZ Kladno. Po skončení základnej školy začal študovať na Strednej priemyselnej škole stavebnej, ale štúdium pre tréningy nedokončil. Zmaturoval v roku 2002 na súkromnej hotelovej škole.



Od svojich hokejových začiatkov pútal pozornosť talentom, ale aj silnou vôľou trénovať. O jeho tréningovej vytrvalosti kolujú dodnes legendy. Vďaka výnimočným dorasteneckým výkonom nastúpil už ako 16-ročný za A-tím Poldi Kladno (dnes HC Rytíři Kladno). Debut medzi dospelými si odkrútil proti Litvínovu a v zápase strelil aj gól.



V prvej sezóne v Poldi odohral 29 zápasov so ziskom šiestich bodov za tri góly a tri asistencie. V nasledujúcom ročníku 1989/1990 už nazbieral 50 bodov za 22 gólov a 28 asistencií, pričom nastúpil v 42 dueloch.



V roku 1989 si z majstrovstiev Európy hráčov do 18 rokov odniesol striebro a o rok neskôr z juniorského svetového šampionátu bronz.



Prvý hokejový vrchol zažil ako 18-ročný, keď nastúpil v československej reprezentácii na MS 1990 vo Švajčiarsku. Hral v útoku s podobne mladými hráčmi Reichelom a Holíkom. Mladý útok výrazne dopomohol k zisku bronzových medailí.



Po MS Jágra v roku 1990 draftoval v 1. kole z piateho miesta Pittsburgh Penguins. V drese "tučniakov" odohral 11 sezón v rokoch 1990-2001. Už v roku 1991 oslávil zisk prvého Stanleyho pohára a v 19 rokoch sa stal aj najmladším hráčom, ktorý vo finále o legendárnu trofej strelil gól. Zo zisku Stanleyho pohára sa tešil aj o rok neskôr. V sezóne 1995/1996 vytvoril svoj osobný rekord v počte dosiahnutých kanadských bodov. nazbieral ich 149 za 62 gólov a 87 asistencií.



Počas pôsobenia v drese Pittsburghu získal päťkrát Art Ross Trophy (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) pre víťaza produktivity a tiež Hart Memorial Trophy (1999) pre najužitočnejšieho hráča základnej časti.



Dres s číslom 68, ktorým od začiatku kariéry vzdáva hold Pražskej jari, si v NHL obliekal aj vo Washingtone Capitals (2001 - 2004), New Yorku Rangers (2004 - 2008), Philadelphii Flyers (2011 - 2012), Dallase Stars (2012 – 2013), Bostone Bruins (2012 - 2013), v New Jersey Devils (2013 - 2015), Floride Panthers (2015 - 2017) a naposledy v Calgary Flames počas sezóny 2017/2018.



V zámorskej profilige odohral celkovo 1733 zápasov základnej časti s bilanciou 1921 bodov za 766 gólov a 1155 asistencií. V 208 dueloch play off pridal 201 bodov za 78 gólov a 123 asistencií. V historickej tabuľke produktivity je stále druhý za Wayneom Gretzkým.



Hokejové umenie predviedol aj v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), keď v rokoch 2008 - 2011 hrával za Avangard Omsk. V tíme sa v roku 2009 stal kapitánom a v sezóne 2010/2011 sa tešil zo zisku Kontinentálneho pohára za víťazstvo v základnej časti.



Jágr patril aj k dlhoročným oporám českej reprezentácie. Tej výrazne pomohol k zisku historického olympijského zlata z Nagana v roku 1998, kde prvýkrát v histórii vďaka prerušeniu NHL hrali na ZOH aj hráči z profiligy. V roku 2006 získal aj bronz na ZOH v Turíne. Je tiež dvojnásobný majster sveta z rokov 2005 a 2010. Zo svetového šampionátu, ktorý sa v roku 2011 hral na Slovensku, si odniesol bronz. Je jeden z mála hráčov, ktorý získal Stanleyho pohár, zlatú medailu z MS aj zo ZOH, vďaka čomu je člen elitného Triple Gold Clubu.



V roku 2008 uviedli Jágra do Siene slávy českého hokeja. Je tiež držiteľom štátnych vyznamenaní Českej republiky - Medaily Za zásluhy II. stupňa (2010) a Medaily Za zásluhy I. stupňa (2019).



Fenomenálny hokejista účinkoval napríklad v ruskom akčnom filme Brat II., v niektorých epizódach českého seriálu Lajna či v komédii Nagano.