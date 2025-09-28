< sekcia Šport
Fenomenálny Pogačar suverénne obhájil titul majstra sveta
Historicky prvý svetový šampionát na africkom kontinente zakončili tradične elitné preteky mužov.
Autor TASR,aktualizované
Kigali 28. septembra (TASR) - Tadej Pogačar získal druhý titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom a suverénne obhájil vlaňajšie prvenstvo. V nedeľňajších pretekoch na 267,5 km v Rwande zaútočil už sto km pred cieľom a svojim súperom nedal šancu. Do cieľa v hlavnom meste Kigali prišiel za 6:21:20 hodiny, 1:28 minúty pred konkurentmi, ktorým zostal iba boj o druhé miesto. V ňom zvíťazil majster z časovky Remco Evenepoel z Belgicka a bronz pripadol Írovi Benovi Healymu. Jediný Slovák na štarte Martin Svrček preteky nedokončil.
Historicky prvý svetový šampionát na africkom kontinente zakončili tradične elitné preteky mužov. Na pelotón čakalo 267,5 km na okruhoch okolo Kigali a až 6096 výškových metrov. Okrem dvoch stúpaní na Cote de Kigali Golf (0,8 km, 8,1%) a Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,2%), ktoré absolvovali pätnásťkrát, museli zvládnuť aj kopec Mount Kigali (5,9 km, 6,7%). Slovinský tím od úvodu diktoval tempo pelotónu, pred ktorý sa dostalo sedem pretekárov a vytvorilo si náskok. Roztrhať balík sa snažili Francúzi, no ich líder a bývalý majster sveta Julian Alaphilippe (2020, 2021) čoskoro z pretekov odstúpil. Po páde skončil aj Španiel Marc Soler a vysoké tempo postupne vyradilo ďalších pretekárov.
Pelotón potom spomalil a manko na vedúcu skupinu sa ustálilo na dvoch a pol minúty. Balík hlavných favoritov postupne pridával a strata na lídrov sa znížila na 1:30 minúty. Prišli viaceré útoky a asi sto kilometrov pred páskou aj ten hlavný, o ktorý sa na Mount Kigali postaral najväčší favorit Pogačar. Slovinec sa postupným zvyšovaním tempa dokázal odtrhnúť a za ním zostal aj jeho najväčší súper Evenepoel. Ten včas nezareagoval a napriek tomu, že v ďalšom priebehu ukázal, že mal sily, zaváhanie ho stálo boj o titul. Pogačara sa držal iba jeho tímový kolega zo SAE Team Emirates Isaac del Toro z Mexika. Spolu prešli vrcholom aj finišom okruhu. Do konca ich zostávalo ešte šesť. Pogačarovo tempo nakoniec nevydržal ani del Torro a odpadol. Za hlavným favoritom sa vytvorila skupina asi 20 prenasledovateľov, z ktorej postupne zostali len šiesti a nakoniec iba Evenepoel, ktorý musel pre technické problémy dvakrát meniť bicykel, Dán Mattias Skjelmose a Ír Healy, no 35 km pred cieľom strácali až minútu a 20 sekúnd. Pogačar si náskok udržal, Evenepoel zaútočil asi 20 km pred cieľom, svojich dvoch súperov nechal za sebou a prišiel si pre striebro. V súboji o bronz nakoniec zvíťazil Healy, ktorý sa svojmu dánskemu súperovi odpútal útokom päť km pred páskou na Cote de Kigali Golf. Do cieľa extrémne náročných pretekov prišlo iba 30 pretekárov. Ako posledný Eritrejčan Amanuel Ghebreigzabhier s mankom 12:04 minút na víťaza.
Pogačar išiel sólo 66 kilometrov a prišiel si pre 105. víťazstvo v kariére. Ako prvý muž v histórii vyhral dvakrát po sebe v jednej sezóne Tour de France aj majstrovstvá sveta. „Je to neuveriteľné, klobúk dole pred Tadejom. Myslím si, že celý tím išiel veľmi dobre. Ja som rád, že som prišiel do cieľa, pretože to nebolo jednoduché. Bolo to utrpenie, rozbehlo sa to veľmi rýchlo a nezastavilo sa to až do cieľa,“ povedal Pogačarov krajan Primož Roglič, ktorý skončil na jedenástom mieste.
majstrovstvá sveta - preteky mužov elite (Kigali - Kigali, 267,5 km):
1. Tadej Pogačar (Slovin.) 6:21:20 h, 2. Remco Evenepoel (Belg.) +1:28 min, 3. Ben Healy (Ír.) +2:16, 4. Mattias Skjelmose (Dán.) +2:53, 5. Toms Skujinš (Lot.) +6:41, 6. Giulio Ciccone (Tal.) +6:47, 7. Isaac del Toro (Mex.), 8. Juan Ayuso (Šp.) obaja rovnaký čas, 9. Afonso Eulalio (Port.) +7:06, 10. Thomas Pidcock (V.Brit.) +9:05, ..., Martin SVRČEK (SR) nedokončil
