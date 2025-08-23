< sekcia Šport
Fenomenálny vstup Bayernu do Bundesligy, Kompany: Preto hráme futbal
Obhajca majstrovského titulu v domácej Allianz Arene jasne dominoval. Nad Lipskom prevažoval vo všetkých dôležitých štatistikách a súpera pustil k jedinej strele na bránu.
Autor TASR
Mníchov 23. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov si lepší vstup do sezóny ani nemohli predstaviť. Po minulotýždňovom triumfe v nemeckom Superpohári zažili ďalší skvelý večer, keď v otváracom bundesligovom zápase deklasovali RB Lipsko 6:0. Tréner tímu Vincent Kompany hovoril o čistej radosti, ale videl aj negatíva.
Obhajca majstrovského titulu v domácej Allianz Arene jasne dominoval. Nad Lipskom prevažoval vo všetkých dôležitých štatistikách a súpera pustil k jedinej strele na bránu. „Boli tam energia a radosť. Dúfam, že si to fanúšikovia užili. Preto hráme futbal, bol to naozaj skvelý večer v Allianz Arene. Hovorili sme o troch problémoch, ale to zostane v šatni. Pred zápasom bolo veľa otázok a my sme na ne na ihrisku odpovedali. Zostali sme pokojní, sústredili sme sa na hru a venovali sme jej všetku energiu. Chalani pracovali, akoby ešte nič nevyhrali. Ak v tom budeme pokračovať, vyhráme veľa zápasov,“ uviedol Kompany pre oficiálnu stránku Bavorov.
V Mníchove sa dvakrát presadil stredopoliar Michael Olise a svoj druhý gól v druhom zápase pridal Luis Diaz, ktorý prišiel do tímu na konci júla z Liverpoolu. Po zmene strán prišla „kanonáda“ Harryho Kanea, anglický útočník sa blysol čistým hetrikom v priebehu 14 minút. „V polčase, za stavu 3:0, som si povedal, že sa musím dostať na streleckú listinu. Takže bolo pekné pridať v druhej polovici pár gólov,“ konštatoval najlepší strelec minulej sezóny.
Kane aj jeho spoluhráči boli z piatkového výkonu nadšení. „Určite to bol veľmi dobrý zápas. Keďže sme v Bundeslige hrali prvý domáci duel, od začiatku sme chceli niečo vyjadriť a myslím si, že sa nám to podarilo. Výkon každého, od obrany až po ofenzívu, bol na veľmi vysokej úrovni a pred bránou sme boli klinickí,“ pokračoval anglický reprezentant. „Bol to veľmi dobrý začiatok, nielen čo sa týka výsledku, ale aj spôsobu, akým sme hrali. Udržali sme si veľa energie. Je to veľký rozdiel oproti predchádzajúcim sezónam. Cítime sa, akoby sme začali s pevným základom. Aj keď sme nemali dlhú prípravu, vidno, že v našej hre je určitý rytmus,“ dodal defenzívny stredopoliar Joshua Kimmich.
Na strane Lipska prevládalo sklamanie. Vlaňajší účastníci ligovej fázy Ligy majstrov síce vedeli, do čoho idú, ale podľa nového kouča Oleho Wernera to dopadlo katastrofálne. „Sklamanie. Určite šlo o katastrofálny výkon. Nedokázali sme hrať ako tím. Na začiatku sme dobre bránili, ale nedokázali sme sa dostať z tlaku. Góly, ktoré sme inkasovali, boli príliš jednoduché. Čaká nás veľa práce,“ povedal 37-ročný kormidelník. „Bola to katastrofa, najhorší možný scenár. Mali sme veľké plány a na začiatku bolo všetko v poriadku, ale potom to bola len rana za ranou. Čo sa nemôže stať, je, že sa rozpadneme ako v druhom polčase. Prehrali sme príliš veľa súbojov jeden na jedného,“ povzdychol si kapitán Lipska David Raum.
Lipsko doma o týždeň privíta Heidenheim, Bayern už v stredu čaká vstup do Nemeckého pohára. V zápase 1. kola si zmeria sily s treťoligovým klubom Wehen Wiesbaden.
