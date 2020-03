Ferdinand volá po ukončení Premier League

Londýn 29. marca (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Rio Ferdinand je za zrušenie tejto sezóny Premier League, pokiaľ nebude možné nájsť okamžité riešenie koronavírusovej krízy. Obrátil sa aj na fanúšikov FC Liverpool, ktorí by podľa neho mali uprednostniť verejné zdravie pred túžbou po majstrovskom titule.



Liverpoolčania figurujú po 29 kolách na čele tabuľky a pred vypuknutím pandémie suverénne kráčali za prvým ligovým prvenstvom po 30 rokoch, od ktorého ich delí šesť bodov. Najvyššia anglická súťaž je však prerušená minimálne do 30. apríla a osud ročníka je neistý. Do úvahy prichádza aj možnosť, že na Anfielde sa trofeje nedočkajú ani v tomto roku.



"Musíme si uvedomiť, že futbal je len hra. Berieme ho vážne, ale teraz ide o viac. Ak sa v najbližších týždňoch nepodarí nájsť riešenie, treba to ukončiť a začať nanovo v budúcej sezóne. Množstvo fanúšikov Liverpoolu povie, že to je preto, lebo nechcem, aby Liverpool získal titul. Pokiaľ by sa v takejto situácii ocitol môj tím, presadzoval by zdravie ľudí a dobro širšej spoločnosti nad mojím osobným. Teraz nie je podstatné, kto mal postúpiť do Premier League, kto mal zostúpiť, kto mohol vyhrať ligu, kto sa mal kvalifikovať do Ligy majstrov," povedal pre BT Sport Ferdinand, niekdajší dlhoročný stopér Manchestru United.



Vo Veľkej Británii evidujú vyše 17.000 prípadov ochorenia COVID-19 a 1019 obetí. Celosvetovo je v 199 krajinách/územiach potvrdených viac než 680.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu 31.900 osôb.