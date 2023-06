Ferenčíková a Dudovič sa stali slovenskými Florbalistami sezóny

Bratislava 17. júna (TASR) - Denisa Ferenčíková a Michal Dudovič sa stali slovenskými Florbalistami sezóny 2022/2023. Vyhlásenie výsledkov hlavných kategórií bolo vrcholom sobotňajšieho Galavečera florbalových osobností Slovenska v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu v Dome športu v Bratislave.



Ferenčíková, prvá členka Siene slávy slovenského florbalu, je laureátka zároveň naposledy, lebo rok po rozlúčke s reprezentačnou činnosťou nedávno ukončila aj svoju hráčsku kariéru na klubovej úrovni. "Každé ocenenie dosiahnuté v mojej kariére si veľmi vážim a toto je pre mňa ešte o čosi hodnotnejšie, lebo som sa rozhodla ukončiť aktívnu činnosť. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí za mňa hlasovali, a – samozrejme – mojej rodine, priateľovi, trénerom a spoluhráčkam. Bez nich by to nešlo," uviedla v tlačovej správe Slovenského zväzu florbalu (SZFB) 31-ročná Ferenčíková. Florbalové pôsobenie uzavrela ziskom piateho titulu v českej extralige. V pražskom superfinále pred 10-tisíc divákmi k nemu priviedla 1. SC Tempish Vítkovice ako kapitánka.



Dudovič, čerstvý majster Švajčiarska, obhájil primát z predchádzajúcej sezóny, po ktorej sa konal premiérový galavečer. "Rovnako ako vlani si toto ocenenie veľmi vážim. Teraz má trochu iný náboj, lebo je spojené so ziskom švajčiarskeho titulu. Uznanie patrí spoluhráčom, bez ktorých by som na klubovej ani reprezentačnej úrovni nemohol podávať také výkony. Ďakujem hlavne rodine a blízkym za trvalú podporu," povedal 24-ročný Dudovič, ktorý pomohol SV Wiler Ersigen k prvenstvu v najvyššej švajčiarskej súťaži. S klubom sa už dohodol na predĺžení spolupráce na sezónu 2023/2024.



V bilančnej ankete hlasovali členovia prezídia a odborných komisií Slovenského zväzu florbalu. Za najlepších brankárov sezóny opätovne zvolili 29-ročnú Radku Mládenkovú (FBK Harvard Partizánske) a jej rovesníka Jakuba Klobučníka (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín), ku ktorému sa vďaka zhodnému počtu hlasov pridal 18-ročný talent Filip Vaško (FK Florko Košice).



Najproduktívnejšou hráčkou Hyundai extraligy žien a zároveň najlepšou nahrávačkou sa stala ešte len 16-ročná Lenka Červená (FBK Harvard Partizánske), ktorá získala 86 kanadských bodov aj zásluhou 48 asistencií. Kráľovnou strelkýň vďaka 46 gólom je jej 31-ročná spoluhráčka Michaela Vršková.



V mužskej Fortuna florbalovej extralige v individuálnych štatistikách znova vynikol 20-ročný Tomáš Kvasnica z ŠK 1. FBC Florbal Trenčín. Nazbieral najviac bodov (88), a to najmä zásluhou 52 gólov. Zhodou okolností sa stal kráľom strelcov s rovnakým počtom zásahov ako v ročníku 2021/2022. Najviac asistencií – 37 – zaznamenal jeho 27-ročný kolega Martin Kubovič.



Červená a spolu s ňou 18-ročný Michal Bačišin (FK Florko Košice) sa presadili vo vekovej kategórii do 19 rokov na základe produktivity v extralige dospelých, respektíve najvyššej domácej súťaži juniorov.



Honor najlepších trénerov sezóny 2022/2023 patrí koučom majstrovských tímov Dušanovi Ďuríčkovi (ženy – FBK Harvard Partizánske) a Janovi Holovkovi (muži – ŠK 1. FBC Florbal Trenčín). Za top rozhodcovskú dvojicu znova pasovali Romana Cíbika a Michala Tomáša.



Mimoriadne ocenenie pre najúspešnejší slovenský kolektív v neolympijskom športe za rok 2022 od prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela dostali florbalistky SR do 19 rokov, ktoré skončili na piatom mieste na majstrovstvách sveta junioriek v Katoviciach.



Do prestížneho "Klubu 100" na základe počtu štartov v najcennejšom drese uviedli Ladislava Gála. Pribudol k Lukášovi Řezaninovi, Kataríne Klapitovej a Denise Ferenčíkovej.



Čestné ocenenie za dlhoročný rozvoj klubového florbalu dostali Juraj Dudovič (FaBK ATU Košice) a Pavol Veninger (ŠK Lido Prírodovedec Bratislava).



Cenu prezidenta SZFB za mimoriadny čin mimo florbalových ihrísk si z rúk Martina Kopejtka prevzal Dávid Šprtka. Len 12-ročný hráč FBK AS Trenčín pomohol zachrániť život seniora, ktorého počas svojej večernej prechádzky so psom našiel ležiaceho na zemi so zranením hlavy v trenčianskom lesoparku neďaleko domova dôchodcov. Cenu za čin roka dostala komisia rozhodcov a observerov, ktorej predseda Jakub Kučera podnietil zrieknutie sa odmien arbitrov za jedno ligové kolo v prospech rodín kolegov s deťmi s onkologickou diagnózou. K iniciatíve sa pridali aj kluby a fanúšikovia a výslednú sumu napokon na hodnotu 10.559,42 eura zdvojnásobila stávková spoločnosť Fortuna.