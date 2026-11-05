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Ferencváros vyhral na pôde AC, Hrošovský asistoval pri výhre Plzne

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Sprava hráč Matúš Bero z Ferencvárosu, Sankhoun Diawara z AC Miláno a Ádám Nagy z Ferencvárosu v zápase 4. kola ligovej fázy Európskej ligy vo futbale AC Miláno – Ferencváros Budapešť v Miláne vo štvrtok 5. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Slovenského zástupcu mal aj duel medzi holandským NEC Nijmegen a Omoniou Nikózia (3:1).

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Futbalisti Ferencvárosu Budapešť vyhrali vo štvrtkovom zápase 4. kola hlavnej fázy Európskej ligy na pôde AC Miláno 2:0. Oba góly maďarského zástupcu strelil haitský útočník Lenny Joseph. Senzačný úspech jeho tímu pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho v základe s Matúšom Berom znamená, že Ferencváros poskočil v neúplnej tabuľke na druhú priečku. AC je na 26. pozícii s troma bodmi zo štyroch zápasov.

Úvodný gól Josepha prišiel v 52. minúte po kikse mladého brankára Lorenza Torrianiho. Pri nedôraznej rozohrávke mu loptu vypichol Kristoffer Zachariassen a Joseph skóroval. O necelú štvrťhodinu neskôr pripravil 26-ročnému útočníkovi opäť gól Zachariassen. Zvládol brejkový šprint s loptou, stiahol na seba obranu i brankára a Josephovi prihral pred odkrytú bránu. Hostia udržali vedenie napriek červenej karte Deleho, ktorý v situácii mimo hry udrel lakťom Maria Gilu.

Prvú výhru v tejto sezóne EL zaznamenala Plzeň, ktorá zvíťazila na pôde nórskeho Lilleströmu 1:0. Pri presnom zásahu útočníka Princa Adua mal asistenciu slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý hral s kapitánskou páskou. Za hostí nastúpili aj jeho krajania Tobiáš Pališčák a Denis Vavro. Jeho tímu patrí 29. miesto, škandinávsky zástupca je o tri pozície nižšie.

Asistenciu pri góle si pripísal slovenský brankár Jakub Surovčík, no jeho Sparta Praha nestačila na vedúci Bournemouth 1:3. Angličania vedú o skóre pred Ferencvárosom, „rudým“ patrí 19. miesto so štyrmi bodmi. Medzi troma žrďami bola v akcii aj reprezentačná jednotka Dominik Greif, ktorého Olympique Lyon remizoval na trávniku Realu Sociedad 1:1. Francúzsky klub je momentálne na dvanástej priečke, španielsky o päť pozícií a dva body nižšie.

Slovenského zástupcu mal aj duel medzi holandským NEC Nijmegen a Omoniou Nikózia (3:1). Hostia v zostave so stopérom Ľubomírom Šatkom síce viedli v polčase, no po prestávke inkasovali trikrát v priebehu polhodiny. V tabuľke sú po dvoch prehrách v rade šestnásti, ich súperovi patrí 11. pozícia.



4. kolo ligovej fázy Európskej ligy:

AC Miláno – Ferencváros Budapešť 0:2 (0:0)

Góly: 52. a 66. Joseph, ČK: 77. Dele (Ferencváros)

/M. Bero (Ferencváros) hral do 67. minúty/



Anderlecht Brusel – Red Bull Salzburg 2:0 (1:0)

Góly: 20. Augustinsson, 90. Winkler



Crystal Palace – TSG Hoffenheim 1:1 (0:1)

Góly: 90.+1 Kamada - 7. Prass, ČK: 77. Wharton (Palace) po 2. ŽK



Levski Sofia – Jagiellonia Bialystok 1:0 (0:0)

Gól: 83. Stojančov



Lilleström SK – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Gól: 10. Adu

/T. Pališčák hral do 78. minúty, P. Hrošovský bol kapitán, dostal ŽK, asistoval a hral do 66. minúty, D. Vavro (všetci Plzeň) hral od 78. minúty/



NEC Nijmegen – Omonia Nikózia 3:1 (0:1)

Góly: 50. a 76. Linssen, 74. Bischoff - 23. Diony

/Ľ. Šatka (Omonia) hral celý zápas/



Real Sociedad – Olympique Lyon 1:1 (1:0)

Gólu: 28. Óskarsson - 54. Tolisso

/D. Greif (Lyon) chytal celý zápas/



Sparta Praha – AFC Bournemouth 1:3 (1:0)

Gól: 35. Singhateh - 57. Adams, 81. Evanilson, 90. Rayan, ČK: 37. Guddal (Sparta) po 2. ŽK

/J. Surovčík (Sparta) chytal celý zápas/


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