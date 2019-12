Ferguson povedie FC Everton aj proti Arsenalu Londýn

Londýn 19. decembra (TASR) - Škótsky tréner Duncan Ferguson povedie futbalistov FC Everton aj v sobotňajšom domácom ligovom súboji anglickej Premier League proti Arsenalu Londýn. Klub to potvrdil vo štvrtkovom oficiálnom stanovisku.



Po odchode portugalského trénera Marca Silvu viedol Ferguson Everton už v troch zápasoch. V lige zaknihoval víťazstvo nad Chelsea Londýn a remízu s Manchestrom United, v Ligovom pohári vypadli "The Toffees" vo štvrťfinále s Leicestrom City po rozstrele z 11 m.



V uplynulých dňoch odzneli informácie, že do Goodison Park príde na post hlavného trénera 60-ročný Talian Carlo Ancelotti. Toho minulý týždeň prepustil SSC Neapol. Informovala agentúra AFP.