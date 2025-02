Ferguson povedie Rangers do konca sezóny, nahradil Clementa

Glasgow 24. februára (TASR) - Futbalistov Glasgowu Rangers povedie do konca sezóny Barry Ferguson. Na lavičke klubu nahradil Belgičana Philippea Clementa, ktorého rekordný 55-násobný škótsky majster odvolal po nedeľňajšej domácej prehre 0:2 so St. Mirren.



Štyridsaťsedemročný Ferguson počas hráčskej kariéry získal s klubom viacero trofejí. V minulosti viedol tímy Clyde, Kelty Hearts a Alloa. Rangers patrí druhé miesto s 13 bodovou stratou na Celtic, pričom do konca sezóny zostáva už len šesť kôl. Premiéru na lavičke mužstva absolvuje v stredu na pôde Kilmarnocku.



Clement vystriedal Michaela Beala v októbri 2023 a dva mesiace po svojom vymenovaní doviedol Rangers k zisku ligového pohára. "Philippe a jeho tím počas svojho pôsobenia v klube neúnavne pracovali a zohrali dôležitú úlohu pri rozvoji mladých hráčov prvého tímu," uviedol výkonný riaditeľ Patrick Stewart podľa agentúry AFP.



Rangers začiatkom februára prekvapujúco vypadli v osemfinále Škótskeho pohára s Queen's Parkom. Stále však majú šancu na zisk trofeje, keďže v Európskej lige postúpili do osemfinále. V boji o štvrťfinále ich čaká turecký Fenerbahce Istanbul aj s kapitánom slovenskej futbalovej reprezentácie Milanom Škriniarom.