Fernandes prekonal Beckhama, hlasy na podporu Carricka silnejú
United sú na dobrej ceste k návratu do Ligy majstrov po dvoch sezónach mimo najprestížnejšej európskej klubovej futbalovej súťaže.
Autor TASR
Londýn 16. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru United zdolali v nedeľňajšom zápase 30. kola anglickej Premier League Aston Villu 3:1 a piatym domácim triumfom v sérii zvýšili náskok na treťom mieste tabuľky práve pred „Villans“ na tri body. Po víkende sa preto nahlas hovorilo o trénerovi Michaelovi Carrickovi, ktorý vedie United iba dočasne, ale klubová legenda Wayne Rooney vyvíja tlak na majiteľov, aby mu tento post dali natrvalo.
Góly na Old Trafforde padali až v druhom polčase, keď sa najprv po rohu presadil hlavičkou Casemiro. Zverenci Unaia Emeryho odpovedali o jedenásť minút neskôr strelou Rossa Barkleyho, ale „červení diabli“ rozhodli o troch bodoch zásahmi Matheusa Cunhu a Benjamina Šeška. Portugalský stredopoliar Manchestru Bruno Fernandes zaznamenal jubilejnú stú asistenciu vo všetkých súťažiach. Bola to zároveň jeho 16. asistencia v sezóne a blíži sa ku rekordnému zápisu Thierryho Henryho a Kevina de Bruynea. Obaja zaznamenali 20 asistencií v jednom ročníku Premier League. Fernandes však prekonal klubový rekord Davida Beckhama z ročníka 1999/2000 (15 asistencií). „Je to pre mňa obrovský úspech, ale hlavným úspechom bude skončiť na popredných priečkach na konci sezóny,“ citovala 31-ročného portugalského stredopoliara agentúra AP.
United sú na dobrej ceste k návratu do Ligy majstrov po dvoch sezónach mimo najprestížnejšej európskej klubovej futbalovej súťaže. Prvé štyri tímy majú zaručenú účasť, pričom anglické tímy si pravdepodobne zabezpečia aj piate miesto vďaka svojim výkonom v Európe v tejto sezóne. „Nakoniec uvidíme, kde skončíme. A ak sa nám podarí skončiť na druhom mieste, bude to ešte lepšie,“ povedal Fernandes.
Pod Carrickom, ktorý dočasne prevzal tím v januári po prepustení Rubena Amorima, sa klub dostal z krízy, zvíťazil v siedmych dueloch z uplynulých deviatich. „Na 100 percent by mal dostať tú prácu. Videli sme hráčov hrať kvalitnejšie, sú súdržnejší ako tím a vyzerajú veľmi silní. Prečo by sa to malo meniť?,“ povedal po nedeľnom zápase bývalý útočník Rooney.
Anglické médiá totiž špekulovali, že na post trénera United môžu zasadnúť Thomas Tuchel, Oliver Glasner, Julian Nagelsmann, Roberto de Zerbi, či Luis Enrique. Tento zoznam sa zúžil po tom, čo Tuchel podpísal predĺženie zmluvy s anglickou reprezentáciou a reputácia Glasnera a de Zerbiho sa za uplynulých pár mesiacov nezlepšila. Carrickovi však vyčítajú neskúsenosť. Ako hlavný tréner pôsobil iba v druholigovom Middlesbrough v rokoch 2022 až 2025 a nedokázal ho doviesť k postupu do najvyššej súťaže. „Tieto reči ma vôbec neovplyvňujú. Momentálne som v tejto pozícii a robím, čo viem. Čo sa má stať, to sa stane,“ uviedol Carrick.
Liverpool doma iba remizoval s Tottenhamom, bod pre hostí zachránil v 90. minúte Brazílčan Richarlison. „The Reds“ tak nevyužili možnosť bodovo sa dotiahnuť na štvrtú Aston Villu a v tabuľke zostávajú na piatom mieste, Tottenham zastavil sériu prehier a figuruje na 16. priečke. Igor Tudor tak získal svoj prvý bod ako dočasný tréner Tottenhamu. Predtým zaknihoval štyri prehry v sérii od svojho vymenovania minulý mesiac. Naopak, pod väčší tlak sa dostal Arne Slot. Po tom, čo v prvej sezóne získal tento Holanďan ligový titul s „The Reds“, teraz bojuje o umiestnenie v prvej päťke. „Samozrejme je to strata dvoch bodov. Hrali sme doma, dlho sme viedli,“ povedal Slot. Jeho tím čaká v stredu odveta osemfinále Ligy majstrov doma proti Galatasarayu Istanbul, Turci zvíťazili v prvom zápase 1:0.
