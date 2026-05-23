Bruno Fernandes sa stal hráčom sezóny anglickej Premier League
Kapitán Manchestru United si v 34 ligových zápasoch pripísal osem gólov a 20 asistencií, ktorými vyrovnal rekord Thierryho Henryho (2002/2003) a Kevina De Bruyneho (2019/2020).
Autor TASR
Londýn 23. mája (TASR) - Portugalský futbalový stredopoliar Bruno Fernandes sa stal hráčom sezóny anglickej Premier League. V sobotu o tom informovala oficiálna stránka tamojšej najvyššej súťaže.
Kapitán Manchestru United si v 34 ligových zápasoch pripísal osem gólov a 20 asistencií, ktorými vyrovnal rekord Thierryho Henryho (2002/2003) a Kevina De Bruyneho (2019/2020). V nedeľu bude mať šancu osamostatniť sa na čele historického poradia v záverečnom 38. kole na trávniku Brightonu. „Červeným diablom“ navyše dopomohol k účasti v prestížnej Lige majstrov a rekordný piatykrát ho vyhlásili za hráča roka Manchestru United.
