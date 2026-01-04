< sekcia Šport
Fernandez rozhodol o remíze Chelsea na pôde Manchestru City
Chelsea nastúpila na zápas bez potrestaného Moisesa Caiceda a zraneného Marca Cucurellu, z lavičky ju viedol dočasný tréner Calum McFarlane.
Manchester 4. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru City remizovali v šlágri 20. kola anglickej Premier League doma s Chelsea 1:1. „Citizens“ viedli od 42. minúty po góle Tijaniho Reijndersa, no vo štvrtej nadstavenej minúte vyrovnal stredopoliar Enzo Fernandez. Náskok prvého Arsenalu pred druhým ManCity sa tak po víkendových dueloch zväčšil na 6 bodov.
Chelsea nastúpila na zápas bez potrestaného Moisesa Caiceda a zraneného Marca Cucurellu, z lavičky ju viedol dočasný tréner Calum McFarlane. Domácim chýbali zranení Savinho a Nico Gonzalez, no stredopoliar Rodri nastúpil v základnej zostave v PL prvýkrát od októbra. Obrana „The Blues“ odolávala tlaku ManCity do momentu, keď sa k odrazenej lopte dostal Tijani Reijnders a nekompromisne ľavačkou zakončil - 1:0. V druhom polčase hrala Chelsea už odvážnejšie, no vypracovala si len minimum šancí. Azda najväčšiu spálil štyri minúty po zmene strán krídelník Pedro Neto. Domáce mužstvo však v závere doplatilo na nevýraznú koncovku, keď sa o vyrovnanie postaral stredopoliar Fernandez. Zverenci Pepa Guardiolu remizovali druhý zápas za sebou.
Hráči Manchestru United remizovali na pôde Leedsu United 1:1. „Červení diabli“ sú po tretej remíze z uplynulých piatich duelov na priebežnom 5. mieste tri body za Liverpoolom. Leeds pokračuje v zlepšených výkonoch. Zverenci Daniela Farkeho sú po siedmich zápasoch bez prehry (2 výhry a 5 remíz) na 16. mieste. V súboji dvoch rivalov šli domáci do vedenia v 62. minúte po góle Brendena Aaronsona, ktorý využil ľahkovážnosť obrancu Aydena Heavena. Za hostí odpovedal už o necelé tri minúty Brazílčan Matheus Cunha.
Na ihrisku Fulhamu to ešte v 4. minúte nadstaveného času vyzeralo na triumf 2:1 pre hosťujúci Liverpool. Domácim však zariadil bod striedajúci Harrison Reed, ktorý exportnou strelou spoza pokutového územia nedal šancu Alissonovi. „The Reds“ neprehrali ôsmy ligový duel za sebou, v štyroch z nich však získali len bod za remízu.
Sunderland na začiatku záverečnej desaťminútovky zachránil bod za remízu 1:1 na pôde Tottenhamu. O vyrovnávajúci gól sa postaral Holanďan Brian Brobbey. Nováčik remizoval štvrtýkrát za sebou a drží sa na 8. mieste, Tottenham vyhral doma zatiaľ len dva ligové duely a je na 14. priečke.
Evertonu nevyšiel domáci zápas proti Brentfordu, ktorému podľahol 2:4. Hetrikom sa v drese hostí blysol Igor Thiago, čím si upevnil druhú priečku v tabuľke strelcov. Brazílčan nastrieľal v PL už 14 gólov a viac má na konte len útočník Manchestru City Erling Haaland (19). Londýnske mužstvo poskočilo na 7. miesto, zatiaľ čo Everton klesol na 12. pozíciu. Newcastle skóroval dvakrát v záverečnej 20-minútovke a zdolal doma Crystal Palace 2:0. „Strakám“ patrí 9. miesto, Crystal Palace ťahá v lige sériu piatich zápasov bez výhry.
Premier League - 20. kolo:
Manchester City - FC Chelsea 1:1 (1:0)
Góly: 42. Reijnders - 90+4. Fernandez
FC Everton - FC Brentford 2:4 (0:1)
Góly: 66. Beto, 90+1. Barry - 11., 51. a 88. Thiago, 50. Collins
FC Fulham - FC Liverpool 2:2 (1:0)
Góly: 17. Wilson, 90+7. Reed - 57. Wirtz, 90+4. Reed
Newcastle United - Crystal Palace 2:0 (0:0)
Góly: 71. Guimaraes, 78. Thiaw
Tottenham Hotspur - AFC Sunderland 1:1 (1:0)
Góly: 30. Davies - 80. Brobbey
Leeds United - Manchester United 1:1 (0:0)
Góly: 62. Aaronson - 65. Cunha
