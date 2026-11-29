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Fernandez vyhral VC Valencie, Marc Marquez pri rozlúčke druhý
Marquez nečakane oznámil koniec kariéry pred prvým tréningom na VC Valencie.
Autor TASR
Valencia 29. novembra (TASR) - Španielsky jazdec Raul Fernandez z tímu Trackhouse Racing vyhral nedeľnú Veľkú cenu Valencie seriálu MotoGP. Druhý skončil v záverečných pretekoch sezóny aj svojej kariéry Španiel Marc Marquez na Ducati. Pódium doplnil ďalší domáci pretekár Pedro Acosta z tímu Red Bull KTM Factory Racing.
Marquez nečakane oznámil koniec kariéry pred prvým tréningom na VC Valencie. Tridsaťtriročný Španiel pritom iba pred niekoľkými dňami získal ôsmy titul majstra sveta, čím sa vyrovnal v historických štatistikách Talianovi Giacomovi Agostinimu. V súčte s nižšími kategóriami sa Marquez stal už desiatykrát svetovým šampiónom.
Marquez nečakane oznámil koniec kariéry pred prvým tréningom na VC Valencie. Tridsaťtriročný Španiel pritom iba pred niekoľkými dňami získal ôsmy titul majstra sveta, čím sa vyrovnal v historických štatistikách Talianovi Giacomovi Agostinimu. V súčte s nižšími kategóriami sa Marquez stal už desiatykrát svetovým šampiónom.
VC Valencie v triede MotoGP (26 kôl) - výsledky:
1. Raul Fernandez (Šp./Trackhouse racing) 40:46,9 min., 2. Marc Marquez (Šp./Ducati) +2,200 s, 3. Pedro Acosta (Šp./Red Bull KTM Factory Racing) +2,418
1. Raul Fernandez (Šp./Trackhouse racing) 40:46,9 min., 2. Marc Marquez (Šp./Ducati) +2,200 s, 3. Pedro Acosta (Šp./Red Bull KTM Factory Racing) +2,418
konečné poradie (po 22 z 22 pretekov):
1. Marquez 459 b *, 2. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 419, 3. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 416
* - istý titul
1. Marquez 459 b *, 2. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 419, 3. Jorge Martin (Šp./Aprilia) 416
* - istý titul