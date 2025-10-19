< sekcia Šport
Fernandezová vyhrala titul v Osake, vo finále zdolala Valentovú
Štvorka turnaja zdolala na tvrdom povrchu osemnásťročnú nenasadenú Terezu Valentovú v troch setoch 6:0, 5:7, 6:3.
Autor TASR
Osaka 19. októbra (TASR) - Kanadská tenistka Leylah Fernandezová vyhrala nedeľné finále na turnaji WTA v Osake. Štvorka turnaja zdolala na tvrdom povrchu osemnásťročnú nenasadenú Terezu Valentovú v troch setoch 6:0, 5:7, 6:3. Pre českú tenistku to bolo prvé finále v kariére.
dvojhra - finále:
Leylah Fernandezová (Kan.-4) - Tereza Valentová (ČR) 6:0, 5:7, 6:3
Leylah Fernandezová (Kan.-4) - Tereza Valentová (ČR) 6:0, 5:7, 6:3