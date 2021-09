Fernandezová zdolala Svitolinovú vo štvrťfinále US Open

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Leylah Annie Fernandezová (Kan.) - Jelina Svitolinová (Ukr.-5) 6:3, 3:6, 7:6 (5), Arina Sobolenková (Biel.-2) - Barbora Krejčíková (ČR-8) 6:1, 6:4

New York 8. septembra (TASR) - Kanadská tenistka Leylah Annie Fernandezová sa postarala o prekvapenie štvrťfinálového programu ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Ľavoruká 73. hráčka svetového rebríčka WTA si poradila s piatou nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou 6:3, 3:6, 7:6 (5) a prvýkrát v kariére postúpila do semifinále niektorého z turnajov veľkej štvorky. Víťazstvom nad bronzovou medailistkou z OH v Tokiu si súčasne dala pekný darček k 19. narodeninám, ktoré oslávila v pondelok.Jej súperkou v boji o finále bude turnajová dvojka Bieloruska Arina Sobolenková, ktorá nedala šancu Barbore Krejčíkovej. Češku vyprevadila z kurtu za 88 minút po víťazstve 6:1, 6:4. Sobolenková vyrovnala svoje maximum na grandslamových turnajoch, v semifinále sa predstavila aj na tohtoročnom Wimbledone.