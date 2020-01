Fernandinho predĺžil zmluvu s Manchestrom City do roku 2021

Londýn 28. januára (TASR) - Anglický futbalový majster Manchester City predĺžil zmluvu s brazílskym stredopoliarom Fernandinhom o jeden rok. Tridsaťštyriročnému hráčovi mal pôvodný kontrakt na Etihad Stadium vypršať po konci aktuálnej sezóny.



Fernandinho prišiel do City v roku 2013 zo Šachtaru Doneck za 35 miliónov eur. Vyhral s ním trikrát Premier League a štyrikrát Ligový pohár. "Je to tá najlepšia správa. V City si užívam každú sekundu. Nikdy by som nečakal, že si vybudujem s týmto klubom a jeho fanúšikmi také silné spojenie. Som preto vďačný," citovala brazílskeho reprezentanta agentúra AFP.