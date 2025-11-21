< sekcia Šport
Fernandinho ukončil hráčsku kariéru: Dosiahol som všetko, čo som chcel
Fernandinho odštartoval kariéru v tamojšom Athletico Paranaense.
Autor TASR
Curtiba 21. novembra (TASR) - Brazílsky futbalový stredopoliar Fernandinho ukončil profesionálnu hráčsku kariéru vo veku 40 rokov. Oznámil to po stredajšom charitatívnom zápase v brazílskej Curitibe.
Fernandinho odštartoval kariéru v tamojšom Athletico Paranaense. Od roku 2005 si obliekal dres ukrajinského Šachtaru Doneck, s ktorým získal šesť ligových titulov, štyri domáce poháre a v sezóne 2008/2009 s ním triumfoval v Európskej lige. Neskôr strávil deväť rokov v Manchestri City, kde sa tešil z piatich titulov Premier League, šiestich Ligových pohárov a Pohára FA. „Vo futbale ma už nič nemotivuje. Dosiahol som všetko, čo som chcel a teraz je čas užiť si chvíle s rodinou,“ citovala Brazílčana agentúra AFP.
V roku 2022 sa Fernandinho vrátil do materskej Curitiby, ale klub s ním začiatkom januára ukončil spoluprácu. Za brazílsku reprezentáciu odohral 53 zápasov, roku 2019 s ňou vyhral Copa America. Bol tiež súčasťou národného tímu, ktorý v roku 2003 triumfoval na MS hráčov do 20 rokov.
Fernandinho odštartoval kariéru v tamojšom Athletico Paranaense. Od roku 2005 si obliekal dres ukrajinského Šachtaru Doneck, s ktorým získal šesť ligových titulov, štyri domáce poháre a v sezóne 2008/2009 s ním triumfoval v Európskej lige. Neskôr strávil deväť rokov v Manchestri City, kde sa tešil z piatich titulov Premier League, šiestich Ligových pohárov a Pohára FA. „Vo futbale ma už nič nemotivuje. Dosiahol som všetko, čo som chcel a teraz je čas užiť si chvíle s rodinou,“ citovala Brazílčana agentúra AFP.
V roku 2022 sa Fernandinho vrátil do materskej Curitiby, ale klub s ním začiatkom januára ukončil spoluprácu. Za brazílsku reprezentáciu odohral 53 zápasov, roku 2019 s ňou vyhral Copa America. Bol tiež súčasťou národného tímu, ktorý v roku 2003 triumfoval na MS hráčov do 20 rokov.