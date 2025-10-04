Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Šport

Ferrandová-Prevotová je po operácii členka: Je čas na prestávku

.
Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Tridsaťtriročná jazdkyňa tímu Visma Lease a Bike má problémy od marcového pádu na jednodňových pretekoch Strade Bianche v Taliansku.

Autor TASR
Paríž 4. októbra (TASR) - Francúzsku cyklistku Pauline Ferrandovú-Prevotovú čaká približne trojtýždňová absencia. Víťazka tohtoročnej ženskej edície Tour de France absolvovala operáciu členka.

Tridsaťtriročná jazdkyňa tímu Visma Lease a Bike má problémy od marcového pádu na jednodňových pretekoch Strade Bianche v Taliansku. Napriek tomu počas leta triumfovala na TdF a pred dvoma týždňami sa zúčastnila na MS vo Rwande, kde obsadila 16. miesto v pretekoch jednotlivkýň. „Som rada, že to mám za sebou a že sa môžem začať zotavovať. Po intenzívnej sezóne je čas na prestávku,“ napísala po operácii na svojom instagramovom profile.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili