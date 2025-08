Ferrandová-Prevotová vyhrala záverečnú etapu i celú Tour

konečné poradie:



1. Ferrandová-Prevotová 29:54:24 h, 2. Volleringová +3:42 min., 3. Niewiadomá +4:09



Chatel 3. augusta (TASR) - Francúzska cyklistka Pauline Ferrandová-Prevotová triumfovala v tohtoročnej ženskej edícii Tour de France. Členka stajne Visma-Lease a Bike vyhrala záverečnú 9. etapu dlhú 124,1 km z Praz-sur-Arly do Chatel v čase 3:38:23 h. Olympijská šampiónka v horskej cyklistike prišla do cieľa nedeľnej etapy o 20 sekúnd skôr ako Holanďanka Demi Volleringová (FDJ - SUEZ). Ferrandová-Prevotová mala v celkovej klasifikácii náskok 3:42 min pred Volleringovou.Tridsaťtriročná Ferrandová-Prevotová získala svoje prvé víťazstvo na Grand Tour. Vo svojej zbierke má zlatú medailu v horskej cyklistike z minuloročných OH v Paríži, je viacnásobnou majsterkou sveta v tejto disciplíne a titul majsterky sveta má aj v cestných pretekoch. Ferrandová-Prevotová je prvá Francúzka, ktorá vyhrala modernú Tour de France v jej štvrtom ročníku. Posledná víťazka TdF z Francúzska bola Jeannie Longová v roku 1989.citovala celkovú víťazku agentúra AFP.9. etapa ženskej edície pretekov Tour de France.1. Pauline Ferrandová-Prevotová (Fr./Visma-Lease a Bike) 3:38:23 h, 2. Demi Volleringová (Hol./FDJ - SUEZ) +20 s, 3. Katarzyna Niewiadomá (Poľ./Canyon-SRAM) +23