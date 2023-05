Ferrari chce získať Hamiltona, ponúka mu 46 miliónov eur

Maranello 22. mája (TASR) - Tím F1 Ferrari má záujem získať do svojich radov sedemnásobného svetového šampióna Lewisa Hamiltona. Údajne má pre Brita pripravenú zmluvu na 46 miliónov eur.



Hamilton má kontrakt so stajňou Mercedes do konca prebiehajúcej sezóny. Ferrari sa naposledy tešilo z titulu jazdca v roku 2007, keď triumfoval Kimi Räikkönen. V súťaži konštruktérov uspelo naposledy o rok neskôr. Informovala DPA.