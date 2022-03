Festival mládeže v Banskej Bystrici bez športovcov Ruska a Bieloruska

Banská Bystrica 22. marca (TASR) - Športovci z Ruska a Bieloruska sa nezúčastnia na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) 2022 v Banskej Bystrici. Reprezentanti z uvedených dvoch krajín nebudú môcť štartovať od 24. do 30. júla na multišportovom podujatí pod Urpínom na základe viacerých verdiktov významných inštitúcií.



"Na základe záverov zo zasadnutia ministrov športu členských krajín EÚ, ktoré sa uskutočnilo ešte 8. marca 2022, a na základe stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Ministerstva zahraničných vecí SR a schválenia exekutívou Európskych olympijských výborov (EOV), ktoré sa uskutočnilo 20. marca, sa športovci a funkcionári Ruskej federácie a Bieloruska nemôžu zúčastniť EYOF Banská Bystrica 2022 a ani zasadnutia vedúcich výprav, ktoré sa bude konať v apríli 2022," uviedol v tlačovej správe organizátorov k vylúčeniu výprav Ruska a Bieloruska z podujatia EYOF Banská Bystrica 2022 jeho riaditeľ Peter Hamaj.



EOV predĺžilo rozhodnutie o neúčasti Ruska a Bieloruska V súlade s odporúčaním Medzinárodného olympijského výboru (MOV) z 28. februára 2022 a tiež v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala exekutíva Európskych olympijských výborov (EOV) 2. marca 2022 v súvislosti so zimným EYOF Vuokatti 2022, predĺžila exekutíva EOV neúčasť ruských a bieloruských športovcov a funkcionárov aj na letný EYOF Banská Bystrica 2022. Rozhodnutie bolo prijaté po konzultácii s organizačným výborom podujatia na Slovensku, ktorý sa prostredníctvom banskobystrického primátora a zároveň svojho prezidenta Jána Noska ešte predtým obrátil na prezidenta EOV Spyrosa Capralosa: "Rozumieme, že rozhodnutie o účasti Ruska a Bieloruska na akciách EOV je zložité, a preto si vyžaduje dôkladný dialóg so všetkými zúčastnenými stranami. Názor organizačného výboru a hostiteľskej krajiny je jednou zo záležitostí, ktoré treba vziať do úvahy. Organizačný výbor EYOF Banská Bystrica 2022 pevne verí v neutralitu športu, žiaľ, súčasná situácia prerástla rámec športu a je považovaná za celospoločenskú tému, ktorá začína súvisieť aj s celkovou bezpečnosťou nášho podujatia. Navyše hlavný zdroj jeho financovania pochádza od slovenskej vlády, a preto treba vziať do úvahy aj odporučenie o vylúčení Ruska a Bieloruska z EYOF 2022 vydané štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport Ivanom Husárom," uvádza sa v Noskovom liste adresovanom šéfovi EOV.



V snahe chrániť integritu činností EOV v súčasnom výnimočnom kontexte sa tiež rozhodlo, že Rusi a Bielorusi zastávajúci funkcie vo výkonnom výbore či komisiách EOV nebudú dočasne dostávať pozvánky na zasadnutia.