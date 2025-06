Festival Paráda predstaví paralympijské športy

Piešťany 7. júna (TASR) - Možnosť vyskúšať si paralympijské športy, stretnúť úspešných športovcov a zažiť atmosféru, ktorá búra bariéry a prepája komunity, ponúka festival Paráda, ktorý sa začal v sobotu ráno v Piešťanoch. Ako uviedli organizátori zo Slovenského paralympijského výboru, ide o jediný bezbariérový festival svojho druhu.



Podujatie v sebe spája šport, hudbu, zábavu a inšpiráciu. Ponúka športovú zónu s paracyklistikou, paraveslovaním, boccia, parastolným tenisom, parahokejom a ďalšie aktivity pod vedením profesionálov. „Súčasťou podujatia sú aj diskusie a prednášky s osobnosťami zo sveta paralympizmu a prezentácia vystavovateľov, partnerov festivalu, organizácií a značiek, ktoré pomáhajú búrať bariéry,“ priblížili organizátori.



Návštevníci môžu využívať aj zónu zábavy s interaktívnym hrami, súťažami a animáciami pre deti aj dospelých. „Festival Paráda ponúka tiež hudobný program s detskými interpretmi a známymi umelcami. Gastrozóna zasa ponúka chutné občerstvenie pre malých aj veľkých návštevníkov,“ doplnili organizátori.



Súčasťou festivalu je i nultý ročník charitatívneho behu APPkA. „Jeho účastníci môžu každý svoj krok a spálenú kalóriu premeniť na reálnu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Rovnako ako samotná Asociácia pomoci postihnutým - APPA, ktorá už viac ako 15 rokov pomáha rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi a dospelými, aj tento beh má za cieľ pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,“ dodali organizátori.